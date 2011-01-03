انتخاب داوران جام ملتها پارتی بازی و سفارشی نیست/ افت داوری را می پذیرم!

مسعود عنایت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کمیته داوران آسیا تنها بر اساس شایستگی داوران و عملکرد آنها در مسابقاتی که تحت پوشش این کنفدراسیون برگزار می شود نسبت به انتخاب داوران جام ملتها تصمیم می گیرد و این امر هیچ گونه ارتباطی با نفوذ افراد در کرسی های AFC و موقعیت کشورها در این تشکیلات ندارد.

رئیس کمیته داوران افزود: داوران ما باید خودشان حقانیت و شایستگی شان را در میادین بین المللی ثابت کنند همانطور که "ایرماتوف" ازبکستانی با عملکرد خودش حتی به جام جهانی رفت و قضاوت کرد و یا محمد فنایی در جام جهانی 94 آمریکا در دیدار فینال حاضر شد و توانست افتخاری به یادماندنی را برای فوتبال کشورمان ثبت کند. سئوال من اینجاست آیا فنایی هم با پارتی بازی و کرسی هایAFC به اینجا رسید؟

وی در خصوص اینکه گفته می شود ضعف کمیته داوران باعث شده تا در بخش نظارت هم هیچ نماینده ای در جام ملتها نداشته باشیم گفت: فوتبال ما به جز دوره گذشته جام ملتها که من دوره فینال عراق و عربستان را نظارت کردم هرگز ناظری درجام ملتها نداشته و این هیچ ارتباطی به عملکرد کمیته داوران ندارد.

وی در خصوص اینکه آیا می پذیرید داوری فوتبال کشورمان در سالهای اخیر دچار افت شده است، گفت: من نمی گویم چنین چیزی وجود ندارد اما می خواهم بگویم هر زمان که ما در داوری آسیا به جایگاهی رسیده ایم این امر با لیاقت و شایستگی خود داوران به دست آمده و نه موقعیتی که ایران در کرسی های AFC و فیفا داشته است.

وی با اشاره به اظهارات محسن ترکی و انتقاد از اینکه کمیته داوران هیچگونه حمایتی از داوران ایران برای حضور در جام ملت ها نداشته است ، یادآور شد: ایشان از هشت سال گذشته در لیست بین المللی بودند و در رویدادهای مختلفی حضور داشتند اما از نظرAFC عملکرد علیرضا فغانی که تنها دو سال از حضور او در لیست الیت می گذرد رضایت بخش تر است. پس انتخاب های AFC به عملکرد خود داوران بستگی دارد.

وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: داوران ما بهتراست به جای اینکه به فکر جایگاه ایران درAFC برای دفاع از حقانیت شان باشند توانایی ها و شایستگی های خود را افزایش دهند تا حقانیت خود را با حضور در جام ملتها و جام جهانی اثبات کنند همانطورکه امثال کامرانی فر و فنایی پیش از این با شایستگی توانستند لیاقت خود را در جام جهانی به اثبات برسانند.