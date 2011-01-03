حجت‌السلام والمسلمین محمدتقی ملبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: کتاب الوقایع و الحوادث کتابی هشت جلدی است که تاکنون بارها تجدیدچاپ شده که به زودی با اضافه شدن اطلاعات جدیدتر تکمیل و منتشر می‌شود.

وی اظهارکرد: در این اثر وقایع و رویدادهای مختلف به مناسبت‌های تقویمی به خصوص محرم و صفر به طور مفصل بیان شده است.

ملبوبی توضیح داد: امتناع امام حسین(ع) از بیعت با یزید، شجاعت امام، امام در میدان جنگ، شجاعت و شهادت حضرت عباس(ع) پرچمدار کربلا، کرامات امام حسین(ع) و آقا ابوالفضل العباس(ع) و غیره به طور دقیق در این کتاب بیان شده است.

وی با اشاره به اینکه الوقایع و الحوادث به طور قطع یکی از منابع اصلی و تکمیلی طلاب و دانشجویان خواهد شد، ادامه داد: کتاب‌های گذشته الوقایع و الحوادث نیز بازنگری خواهد شد و در یک بسته فرهنگی منتشر می‌شود.

ملبوبی اضافه کرد: پنج جلد این کتاب به زودی راهی بازار می‌شود.

وی در ادامه سخنانش گفت: کتاب "پیکار صفین" که مربوط به شرح دعای کمیل است و کتاب "شرح خطبه‌های حضرت زهرا (س)" از دیگر کتاب‌های استاد ملبوبی به زودی در انتشارات ایشان تجدید چاپ می‌شود.

ملبوبی افزود: انتشارات استاد ملبوبی که انتشاراتی قدیمی است سال‌ها فعالیتش متوقف مانده بود و هم‌اکنون به زودی و با انتشار کتاب‌های پدر کار خود را از سر خواهد گرفت.

وی درباره آثار شخصی خودش نیز گفت: کتاب "دانشمندان تاریخ" که درباره تاریخ ایران اسلامی است مجوز انتشار گرفته و به زودی راهی بازار می‌شود.

ملبوبی بیان کرد: مقاله بلند "نظریه صلح اسلامی" را در دست نگارش دارم و قرار است با تایید هیئت علمی برای اجلاس صلح بین‌المللی که در اسفندماه برگزار می‌شود، ارائه شود.

وی با اشاره به تدوین مقاله "حلال و مهندسی ژنتیک" نیز گفت: این مقاله در حال آماده شدن برای ارائه به مجمع علمی ژنتیک است که مشروعیت پژوهش در امور ژنتیکی را بررسی می‌کند.

ملبوبی عنوان کرد: کتاب دیگری درباره زمان صفویه و اتفاقات آن زمان تالیف کردم که آن هم با نام "مجموعه اخبار علیه" در حال آماده شدن برای چاپ است.

وی ابراز امیدواری کرد که بتواند به زودی این کتب را راهی بازار نشر کند.