پیش بینی هایی که درست از آب درنیامد؛ از سقوط چاوز و چین تا جنگ هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر، فارین پالیسی در این گزارش به پیش بینیهایی در مورد ایران، آمریکا، چین، ونزوئلا و ... می پردازد که به رغم ایجاد سر و صدای زیاد در زمان عنوان شدن رنگ حقیقت به خود نگرفتند.

1- ایجاد فرصت های شغلی جدید برای آمریکائیها در تابستان

"جو بایدن" معاون رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی اواسط ماه ژوئن اعلام کرد که آمریکا در تابستان شاهد احیای اقتصادی خواهد بود. پس از یک دوره سه ماهه افزایش فرصت های شغلی بین ماههای مارس تا مه، دولت آمریکا اعلام کرد که این روند تداوم خواهد یافت. اما در نیمه تابستان با کاهش نرخ رشد اقتصادی در بخش خصوصی این فرصت های شغلی ایجاد نشد، نرخ بیکاری هنوز هم در همان حد سابق ۹.۴ درصد باقی ماند و تولید ناخالص ملی آمریکا به ۲.۴ درصد تنزل یافت.

در اواسط ماه نوامبر نرخ بیکاری به ۹.۸ درصد افزایش یافت و در تابستان امید به ناامیدی بدل شد. تحت تاثیر این شرایط رای دهندگان آمریکایی در انتخابات میان دوره ای با رای به جمهوریخواهان، دولت را تنبیه کردند.



2- جمهوریخواهان کنگره را فتح می کنند



بسیاری از مفسران و تحلیلگران در آمریکا پیش بینی کردند که در انتخابات میاندوره ای کنگره، حزب جمهوریخواه کنترل مجلس نمایندگان را در یک پیروزی بزرگ به دست خواهد گرفت و در مجلس سنا نیز با فاصله بسیار کمی به مرز کنترل این مجلس خواهند رسید. این پیش بینی ها با دقت فراوانی درست از آب درآمد.



اما یکی از مفسران که پیش بینی های تقریبا به طور کامل غلط از آب درآمد "مگن مک کین" دختر سناتور مک کین بود. از پنج مورد مشخص پیش بینیهای وی در پنج حوزه انتخاباتی فقط یک مورد به تحقق پیوست.



3- گوانتانامو کمتر از یک سال دیگر تعطیل می شود



این بخشی از حکم ریاست جمهوری آمریکا بود که در اواخر ژانویه امسال توسط باراک اوباما امضا و صادر شد. هر چند این تصمیم را نمی توان یک پیش بینی قلمداد کرد ولی برای باراک اوباما تعطیلی بازداشتگاه گوانتانامو یک برنامه مهم بود و در ماههای اول ریاست جمهوری وی از چنان اعتماد به نفس بالایی برخوردار بود که تردیدی در اجرای این دستور نداشت.



در یکسال گذشته اوباما با مشکلات جدی در پیشبرد این تصمیم مواجه شده است. در ماه جاری مجلس سنا طرحی را در دستور گذاشته که احتمالا تصمیم ریاست جمهوری برای تعطیل کردن این بازداشتگاه را مسدود خواهد کرد. و با توجه به اکثریت جمهوریخواهان در کنگره به احتمال فراوان وعده و تصمیم باراک اوباما برای برچیدن بازداشتگاه گوانتانامو حداقل در این دوره ریاست جمهوری وی به تحقق نخواهد پیوست.



4- یک دولت آماده در افغانستان به سرعت حکومت را در دست می گیرد



ژنرال استنلی مک کریستال فرمانده سابق نیروهای ناتو در افغانستان در ماه فوریه در مصاحبه با نیویورک تایمز و در آستانه عملیات بزرگ نیروهای بین المللی برای تصرف شهر مارجه در جنوب افغانستان بسیار خوشبین بود. قرار بود این شهر که از نقاط اصلی نفوذ و تحرک طالبان است تصرف شده و مقامات محلی و پلیس افغانستان در آن مستقر شوند.



سه ماه بعد ژنرال مک کریستال این منطقه را لکه سرطانی علاج نشدنی در کارزار افغانستان توصیف کرد. آنطور که ساکنان منطقه می گفتند در طول روز منطقه در دست حکومت است و در طول شب طالبان بر آن حاکم است.



بالاخره در ماه دسامبر پس از حدود یکسال نیروهای آمریکایی نبرد در منطقه را پایان یافته اعلام کردند هر چند هنوز هم اذعان دارند که نیروهای طالبان در حومه این شهر بسیار فعال هستند.



5- یونان نیازی به طرح نجات اقتصادی ندارد



"جرج پاپاندرو" نخست وزیر یونان در ماه فوریه در مصاحبه ای با بی بی سی چنین گفت: ما به طرح نجات اقتصادی نیاز نداریم. و به دنبال آن "رایان کوئن" نخست وزیر جمهوری ایرلند در ماه نوامبر در مصاحبه با بی بی سی چنین ادعا کرد : ایرلند تقاضای کمک مالی را مطرح نکرده است.



به نظر می رسد وقتی که نخست وزیران کشورهای اروپایی تقاضا برای دریافت کمک مالی از اتحادیه اروپا را تکذیب می کنند همیشه وضعیت بسیار وخیم تر از آن چیزی است که ادعا می شود.

دو ماه بعد از این سخنان، جورج پاپاندرئو دریافت کمک مالی از صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا را یک نیاز اضطراری ملی توصیف کرد. در ماه می بسته کمک مالی به ارزش ۱۴۶ میلیارد دلاری برای یونان تصویب شد. ایرلند دومین کشور اتحادیه اروپا بود که به مرز سقوط رسید. پس از ماهها مقاومت بالاخره جمهوری ایرلند برای ادامه حیات اقتصادی خود ناگزیر شد یک بسته کمک مالی ۱۰۰ میلیارد دلاری را بپذیرد.



6- موقعیت چاوز شکننده است



این پیش بینی هفته نام نیوزویک در روزهای پایانی سال ۲۰۰۹ بود. هر چند برخی از پیش بینی های نیوزویک از جمله روی کار آمدن یک دولت ائتلافی از محافظه کاران و لیبرال دموکراتها در بریتانیا و یا تشدید بحران مالی در اتحادیه اروپا درست از آب درآمدند ولی هوگو چاوز آنطور که نیوزویک پیش بینی کرده بود در مرز سقوط نیست.



7- جهان در آستانه جنگ هسته ای است



"فیدل کاسترو" رهبر سابق کوبا در اواخر ماه ژوئن چنین ادعا کرد. این یکی از مجموعه سخنرانی ها و مصاحبه های وی در طول سال ۲۰۱۰ است که در تمامی آنها موضوع نزدیک شدن به یک جنگ هسته ای و نقش آمریکا در این بحرانها مطرح می شد.



فیدل کاسترو در پایان تابستان در گفتگویی اعتراف کرد که پیش بینی او برای وقوع یک درگیری هسته ای همزمان با جام جهانی فوتبال، عجولانه بوده است.



8- ایران به نقطه بدون بازگشت نزدیک می شود



جان بولتون از جمهوریخواهان تندرو و نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد در آستانه آغاز به کار نیروگاه هسته ای بوشهر مدعی شد که ایران با تولید سلاح هسته ای فاصله چندانی ندارد و اسراییل در همین یک هفته باقی مانده به راه اندازی نیروگاه بوشهر باید حملات نظامی خود را انجام دهد.



جان بولتون از سال ۲۰۰۷ تاکنون همواره اینطور عنوان کرده است که گویا ایران آماده تولید سلاح هسته ای است و طرفدار حمله نظامی به این کشور است. در حالیکه دولت آمریکا در موضع گیری رسمی خود اعلام کرد که نیروگاه هسته ای بوشهر هیچ خطر هسته ای مهمی ایجاد نخواهد کرد.



9- آمریکا در 2010 سقوط می کند



این بخشی از سخنران رییس آکادمی دیپلماتیک وزارت خارجه روسیه است که در ماه مارس ۲۰۰۹ ایراد شد. شاید بتوان این نوع پیش بینیها را حرفهای عادی یک مقام سابق کا.گ. ب دانست ولی حقیقت این است که ایگور پانارین هدایت مرکز آموزش دیپلماتهای آینده روسیه را برعهده دارد. او از سالها پیش در تحقیقات خود مدعی شده که عواملی مثل مهاجرت، تضعیف اقتصادی و انحطاط فرهنگی باعث سقوط آمریکا در سال ۲۰۱۰ خواهد شد.



10- چین همانند دبی سقوط می کند



این پیش بینی در اوایل سال جاری در مصاحبه با خبرگزاری بلومبرگ عنوان شد. اما برخلاف پیش بینی هایی نظیر این اقتصاد چین با نرخ رشد چشمگیر حدود ۹.۵ درصد، که حتی از پیش بینی دولت آن کشور هم بهتر است سال جاری را به پایان برد و هنوز هم خبری از فرا رسیدن سقوط اقتصادی در کار نیست.



پیش بینی دیگر در مورد اقتصاد چین این بود که گفته شد رونق بازار مستقلات در چین همانند دبی یکباره متوقف و حتی سقوط خواهد کرد. اما نرخ مستقلات هر چند با حدی از ثبات هنوز در حال افزایش است.



تحلیلگران در 30 سال گذشته همواره از پایان رشد و سقوط اقتصادی چین صحبت کرده اند. ولی هیچگاه چنین پیش بینی درست از آب در نیامده و بعید است که سال ۲۰۱۱ نیز چنین چیزی اتفاق بیافتد.