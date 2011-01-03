به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی بانوان ایران روز گذشته در مجموعه ورزشی شهید چمران تهران آغاز شد و امروز با برگزاری مسابقات در اوزان زوج به کار خود پایان خواهد داد. در روز نخست این مسابقات 103 تکواندوکار در اوزان فرد از استانهای مختلف به رقابت پرداختند که در پایان تهرانی ها با سه مدال طلا در صدر جدول قرار گرفته و بخت نخست کسب عنوان قهرمانی می باشند.

گیلان با یک طلا، مازندران توابع تهران و البرز هم با کسب مدالهای نقره و برنز از شانسهای بعدی کسب عناوین دوم و سوم هستند. نتایج کامل روز نخست رقابتهای تکواندو قهرمانی بانوان ایران:

وزن اول : 1- دینا پور یونس( گیلان)2- پروین کشاورز( قزوین)3- زهرا آبخو(بوشهر) و فاطمه جمالی(همدان)

وزن سوم : 1- ریحانه محمدی (تهران)2- مهین اسماعیل نژاد(مازندران)3- نیلوفر شمس(البرز) و زهرا کیخایی مقدم(کرمانشاه)

وزن پنجم : 1- سمانه رضاییان(تهران)2- نسرین تفرشی(توابع تهران)3- مرجان تاتلاری(البرز) و شکوفه کریمی(کرمانشاه)