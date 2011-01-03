دعوت مشترک امام جمعه و استاندار سمنان برای استقبال از رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، در این دعوت مشترک آیت الله سید محمد شاهچراغی و عباس رهی تاکید کردند: مردم همیشه در صحنه این استان به پاس خدمات قابل ستایش دولت نهم و دهم از دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری به عنوان فرزند افتخارآفرین استان استقبال پرشوری می کنند.

در این بیانیه مشترک آمده است: مردم استان سمنان همواره کارنامه درخشانی در حفظ و صیانت از دستاوردهای شکوهمند انقلاب اسلامی و پیروی از منویات حکیمانه مقام معظم رهبری و حمایت از خادمین و خدمتگزاران دلسوز دارند.

در ادامه این بیانیه آمده است: در این سفر پرخیر و برکت نیز همچون سفر دور اول و دوم مردم این استان رئیس جمهوری را همچون نگینی ارزشمند، پروانه وار استقبال می کنند و برگ زرین دیگری بر افتخارات پاسداری و پایمردی مردم استان سمنان به ثبت می رسانند.

در بیانیه امام جمعه و استاندار سمنان ابراز امیدواری شده است، در پرتو دور سوم سفر دولت اسلامی و بهره گیری از این فرصت، مسیر توسعه و شکوفایی استان سمنان که از اجرای دور اول و دوم سفر آغاز شده است با تصویب مصوبات و طرحهای جدید پرشتابتر و گسترده تر به پیش رود و مردم متدین این استان از برکات معنوی و مادی این سفر بهره مند شوند.

در این بیانیه وعده دیدار با رئیس جمهور صبح سه شنبه چهاردهم دیماه در مسیر استقبال و محل سخنرانی در ورزشگاه تختی سمنان اعلام شده است.