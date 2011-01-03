تفکر اصیل نیاز تمام اعصار است

دکتر گلن استراسون استاد فلسفه دانشگاه ردینگ انگلستان در مورد تعریف تفکر اصیل و شاخصهای آن به خبرنگار مهر گفت: تفکر اصیل به معنای تفکر درباره یک چیز و یا یک موضوع است. به این معنا که در این نوع تفکر به خود آن چیز و موضوع فکر می‌شود و نه به آنچه که در مورد آن چیز و موضوع گفته شده و یا نوشته شده است.

وی تصریح کرد: البته این موضوع و اینگونه تفکر کردن چندان سهل و آسان نیست. توضیح و شرح این موضوع سخت و دشوار است. در فلسفه سخت و دشوار است که همه آنچه را که در ذهن است کنار گذاشته و تنها به آن موضوع فکر کنیم.

مؤلف "واقعیت ذهنی" تأکید کرد: معمولاً عملکرد ذهن اینگونه است که از تمرکز و توجه صرف به همان موضوع گریزان است. به عبارت دیگر ذهن عادت دارد به همان مسیرها و کانالهای تثبیت شده از پیش باز گردد.

وی افزود: این مسیرها و کانالهای تثبیت شده در نتیجه بحث و مطالعه در طول زمان حاصل شده و از رهگذر آن فرضهایی در ذهن هر کس شکل گرفته است.

مؤلف کتاب "آزادی و باور" در ادامه یادآور شد: ذهن همواره در مقابل فرضهای جدید از خود واکنش نشان می‌دهد و فرضهایی را دنبال می‌کند که معمولاً در تأیید فرضهای پیشین هستند.

استاد پیشین دانشگاه آکسفورد در پایان تصریح کرد: ما همواره به تفکر اصیل نیاز داریم و این نوع تفکر منحصر و لازمه عصر و دوران خاصی نیست. در مورد تفکر اصیل من مطالعه آثار آلبر کامو را پیشنهاد می‌کنم.