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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۹:۳۵

گزارش "عاشورا میراث ماندگار"/

توسعه شهرنشینی غفلت از تعزیه را به دنبال داشته است

توسعه شهرنشینی غفلت از تعزیه را به دنبال داشته است

مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران در سوگواره "عاشورا میراث ماندگار" گفت: متاسفانه با توسعه شهرنشینی تعزیه مورد غفلت واقع شده و سازمان میراث فرهنگی قصد دارد این هنر را از بی‌توجهی رها کند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دهه سوم محرم سوگواره "عاشورا میراث ماندگار" با حضور شاعران آئینی‌سرا و نیز جمعی از مناقب‌خوان‌ها، ذاکران اهل بیت (س) و شبیه‌خوان‌ها شب گذشته در محل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد.

در ابتدای این مراسم محمد ابراهیم لاریجانی مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران در سخنانی با اشاره به اهمیت شعر و کار شاعران در ثبت رخداد عاشورا، گفت: شاعران و مفاخر کشور نقش مهمی در پابرجاماندن واقعه عظیم کربلا در اذهان مردم داشته‌اند و سازمان میراث فرهنگی وظیفه خود می‌داند این کار بزرگ را ارج بگذارد.

وی از تعزیه به عنوان تئاتر ملی مذهبی ایرانیان و شیعیان یاد کرد و افزود: تعزیه تاثیر مهمی در موسیقی و ادبیات فارسی و حتی ادبیات عرب داشته است و باید به عنوان یک میراث فرهنگی آن را مورد توجه قرار داد. این هنر ایرانی - اسلامی است و ریشه در فطرت همه آدم‌ها دارد.

لاریجانی اضافه کرد: فرهنگ شیعه در تمام دنیا حرف برای گفتن دارد و بخش اعظمی از گسترش اسلام مدیون شیعه است. فرهنگ شیعه چه در هنرهای بومی‌اش، چه در شعرش و چه در هنرهای آئینی‌اش همیشه حاوی نوعی اعتراض بوده که لازمه انتظار و فرج است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران در عین حال از بی‌توجهی به تعزیه در سال‌های اخیر گله کرد و گفت: متاسفانه با توسعه شهرنشینی و نیازهای جدیدی که به وجود آمده است، تعزیه مورد غفلت واقع شده و به همین خاطر سازمان میراث فرهنگی قصد دارد با عطف توجه بیشتر به مقدسات و باورهای دینی، این هنر را از بی‌توجهی رها کند.

این مقام مسئول در سازمان میراث فرهنگی در ادامه از برگزاری سوگواره "عاشورا میراث ماندگار" در سال‌های آتی خبر داد و افزود: اداره کل میراث فرهنگی استان تهران در روزهای سوگواری سید و سالار شهیدان اجرای مراسم تعزیه، برپایی نمایشگاه صنایع دستی با محوریت عاشورا و معرفی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری فعال در مقاصد مذهبی و زیارتی و همچنین برپایی نمایشگاه جانبی خوشنویسی با موضوع محرم را در دست اجرا دارد.

لاریجانی همچنین با بیان اینکه "برخی می‌گویند چرا شعر معاصر ایران جهانی نشده است؟" گفت: برخی منتقدین شعرای نسل ما را با حافظ و مولوی مقایسه می‌کنند و می‌گویند اینها مثل آنها جهانی نشده‌اند. ولی من می‌خواهم بگویم اتفاقاً امروز شعر دفاع مقدس کمتر از شعر قدیم ما ندارد ولی متاسفانه ما عادت کرده‌ایم همیشه به 1000 و 2000 سال قبل خودمان فکر کنیم.

در ادامه سوگواره "عاشورا میراث ماندگار" تعدادی از شاعران آئینی‌سرا از جمله مصطفی صابر خراسانی، محمدعلی بهمنی، حسین اسرافیلی، مصطفی محدثی خراسانی و محمود اکرامی‌فر به شعرخوانی در ذکر واقعه کربلا پرداختند.

همچنین در این مراسم سعید خوانساری به مرثیه‌خوانی و حاج محسن طاهری نیز به مداحی و ذکر مصیبت پرداخت.

کد مطلب 1223545

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