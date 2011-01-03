توسعه شهرنشینی غفلت از تعزیه را به دنبال داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دهه سوم محرم سوگواره "عاشورا میراث ماندگار" با حضور شاعران آئینی‌سرا و نیز جمعی از مناقب‌خوان‌ها، ذاکران اهل بیت (س) و شبیه‌خوان‌ها شب گذشته در محل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد.

در ابتدای این مراسم محمد ابراهیم لاریجانی مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران در سخنانی با اشاره به اهمیت شعر و کار شاعران در ثبت رخداد عاشورا، گفت: شاعران و مفاخر کشور نقش مهمی در پابرجاماندن واقعه عظیم کربلا در اذهان مردم داشته‌اند و سازمان میراث فرهنگی وظیفه خود می‌داند این کار بزرگ را ارج بگذارد.

وی از تعزیه به عنوان تئاتر ملی مذهبی ایرانیان و شیعیان یاد کرد و افزود: تعزیه تاثیر مهمی در موسیقی و ادبیات فارسی و حتی ادبیات عرب داشته است و باید به عنوان یک میراث فرهنگی آن را مورد توجه قرار داد. این هنر ایرانی - اسلامی است و ریشه در فطرت همه آدم‌ها دارد.

لاریجانی اضافه کرد: فرهنگ شیعه در تمام دنیا حرف برای گفتن دارد و بخش اعظمی از گسترش اسلام مدیون شیعه است. فرهنگ شیعه چه در هنرهای بومی‌اش، چه در شعرش و چه در هنرهای آئینی‌اش همیشه حاوی نوعی اعتراض بوده که لازمه انتظار و فرج است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران در عین حال از بی‌توجهی به تعزیه در سال‌های اخیر گله کرد و گفت: متاسفانه با توسعه شهرنشینی و نیازهای جدیدی که به وجود آمده است، تعزیه مورد غفلت واقع شده و به همین خاطر سازمان میراث فرهنگی قصد دارد با عطف توجه بیشتر به مقدسات و باورهای دینی، این هنر را از بی‌توجهی رها کند.

این مقام مسئول در سازمان میراث فرهنگی در ادامه از برگزاری سوگواره "عاشورا میراث ماندگار" در سال‌های آتی خبر داد و افزود: اداره کل میراث فرهنگی استان تهران در روزهای سوگواری سید و سالار شهیدان اجرای مراسم تعزیه، برپایی نمایشگاه صنایع دستی با محوریت عاشورا و معرفی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری فعال در مقاصد مذهبی و زیارتی و همچنین برپایی نمایشگاه جانبی خوشنویسی با موضوع محرم را در دست اجرا دارد.

لاریجانی همچنین با بیان اینکه "برخی می‌گویند چرا شعر معاصر ایران جهانی نشده است؟" گفت: برخی منتقدین شعرای نسل ما را با حافظ و مولوی مقایسه می‌کنند و می‌گویند اینها مثل آنها جهانی نشده‌اند. ولی من می‌خواهم بگویم اتفاقاً امروز شعر دفاع مقدس کمتر از شعر قدیم ما ندارد ولی متاسفانه ما عادت کرده‌ایم همیشه به 1000 و 2000 سال قبل خودمان فکر کنیم.

در ادامه سوگواره "عاشورا میراث ماندگار" تعدادی از شاعران آئینی‌سرا از جمله مصطفی صابر خراسانی، محمدعلی بهمنی، حسین اسرافیلی، مصطفی محدثی خراسانی و محمود اکرامی‌فر به شعرخوانی در ذکر واقعه کربلا پرداختند.

همچنین در این مراسم سعید خوانساری به مرثیه‌خوانی و حاج محسن طاهری نیز به مداحی و ذکر مصیبت پرداخت.