سرنوشت دانشجویان متقاضی انتقال / پایان بررسی چهار هزار درخواست

مجتبی بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قرار بود سازمان سنجش آموزش کشور سایتی را برای دانشجویان کارشناسی ناپیوسته در نظر بگیرد تا بتوانند درخواست انتقال خود را ثبت الکترونیکی کنند دانشجویان کارشناسی ناپیوسته در این رابطه باید با سازمان سنجش تماس بگیرند.

مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم پیش از این درباره تکلیف دانشجویان کارشناسی ناپیوسته متقاضی انتقال که از طریق سامانه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام نشده اند به مهر گفته بود: سازمان سنجش اولویت بندی کرده و به دلیل اینکه بیشترین تقاضای انتقال برای دانشجویان کارشناسی پیوسته بوده در ابتدا تقاضای دانشجویان کارشناسی پیوسته را دریافت کرده است. سازمان سنجش زمان ثبت نام دانشجویان کارشناسی ناپیوسته متقاضی انتقال را در یک نوبت دیگر اعلام می کند.

بذرافشان که پیش از این از ثبت نام الکترونیکی چهار هزار و 600 دانشجوی کارشناسی پیوسته مربوط به پذیرفته شدگان آزمون سراسری در دانشگاههای دولتی و غیرانتفاعی برای انتقال خبر داده بود، درباره نتیجه بررسی این درخواستها گفت: سازمان سنجش درخواستهای دانشجویانی که خواستار میهمانی مبنا بوده اند را بررسی کرده است که تنها با درخواست هایی موافقت شده که حد نصاب علمی را کسب کرده اند.

مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم افزود: برخی از دانشجویانی که درخواست میهمانی مبنا داشته اند واجد شرایط میهمانی مبنا نبوده و حد نصاب را کسب نکرده بودند.