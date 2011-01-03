بسکتبال گلستان در آرزوی اوج دوباره

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسدلله کبیر صبح یکشنبه در نشست سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری گرگان افزود: دست های ما از وجود بازیکن تیم ملی و بسکتبالیست بومی گرگانی در این تیم در حال حاضر خالی است و تعدادی از بازیکنان نیز بلند قد نیستند و یک تیم کاملا جوان با میانگین سنی 22 سال در اختیار داریم.

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان با بیان اینکه این تیم از داشتن بازکنان تیم ملی و بسکتبالیست بومی بی بهره است، گفت: درعین حال دلسرد و ناامید نیستیم.

رئیس انجمن بسکتبال مدارس کشوردر عین حال مصمم است: نباید دلسرد و ناامید شد بلکه باید برای موفقیت بیشتر به بازیکنان اعتماد به نفس بیشتری داد، زیرا به رغم جوان بودن تیم و با وجود دو بازیکن خارجی مستعد، توانمند و حرفه ای توانستیم تیم دانشگاه آزاد را با برخورداری از سه بازیکن تیم ملی در واپسین لحظات شکست دهیم و پیروزی غرور آفرینی را کسب کنیم.

به گفته وی، ما تیم فوتبال داریم اما شاید برای تماشای آن تنها 50 نفر به استادیوم می رود اما در بسکتبال تعداد تماشاگران بیشتر از گنجایش سالن است و گاهی در حد انفجار تماشاچی از بازی لذت می برد و این امر نشان می دهد که بسکتبال ریشه در فرهنگ مردم استان دارد.

بسکتبال گرگان در آرزوی روزهای اوج

کبیر اظهار داشت: در جمع های خانوادگی با علاقه از بسکتبال صحبت می شود و به سبب این همه علاقه، بسکتبال گرگان نیاز به حمایت دارد و درخواست می شود مسئولان برای حفظ بسکتبال به گفته های خود مبنی بر حمایت از تیم، وفادار و نسبت به شکل دهی تیم از پایه مصمم باشند تا بتوانیم شرایطی را ایجاد کنیم که این تیم را به روزهای نخست خود که شکوفا و با افتخار بود نزدیک سازیم.

عکس تزئینی است

وی ضمن تقدیر ازتلاش شورای شهر گرگان در حفظ تیم بسکتبال و علاقه شهردار گرگان به عنوان مدیرعامل و رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان در پیگیری مسائل تیم، اعلام کرد: علاقه آقای کریمی به سرنوشت این تیم به حدی است که

سرپرست تیم از تمام لحظات رقابت بازی بسکتبال برای مطلع شدن به صورت تلفنی به وی گزارش می دهد.

کبیر معتقد است: برای بسکتبال گرگان شرایط مناسب فراهم شده است که امیدواریم با بهره مندی از آن به نتیجه مطلوب دست یابیم.

سرمربی تیم جوان بسکتبال گرگان، علت پذیرش خود را برای مربیگری، نیاز جدی به ساختن تیم از پایه برای پرورش آینده ورزش بسکتبال گرگان عنوان کرد و در این رابطه گفت: آمدم و پافشاری دارم که باید بر روی تیم های پایه کار کنیم، زیرا این اقدام سرمایه گذاری واقعی برای آینده است.



وی یادآورشد: در سال هایی که بسکتبالیست های گرگان در قالب تیم مازندران در مسابقات شرکت می کردند پس از دستیابی به عنوان سه تیم برتر آموزشگاه های کشور 9 بازیکن این شهر به دلیل شایستگی راهی تیم ملی شدند که این امر نشان می دهد که کار کردن درست بر روی بازیکنان مستعد در سنین نوجوانی و جوانی تا چه اندازه در دسترسی به یک تیم قدرتمند بزرگسال کشور تاثیربه سزایی دارد.



هراسی از جوان بودن تیم نداریم



وی ضمن تقدیر از رئیس هیئت بسکتبال و نیز مدیرکل تربیت بدنی گلستان در حمایت از این تیم، افزود: هراسی از جوان بودن تیم فعلی نداشته باشیم و از دلسرد کردن جوانان خودداری کنیم، زیرا با وجود این تیم جوان با انگیزه و مستعد برای سه تا پنج سال آینده، بسکتبال گرگان از پایه با پشت سر گذاشتن دوره های حرفه ای ضمن حضور توانمند تر در بازی های لیگ به شرایط مطلوب و ایده آل سال های گذشته دست خواهد یافت.



انتخاب بازیکنان بسکتبالیست خارجی از بین 50 ورزشکار



کبیر در باره دعوت از بازیکنان بسکتبالیست امریکایی گفت: بدون تعارف باید بگویم تیم جوان گرگان از وجود بازیکن در پست های گارد راس و سنتر به صورت حرفه ای محروم است و به همین سبب از طریق سایت های اینترنتی معتبربه جستجو بازیکنانی پرداخته شد و هدف ما یافتن بازیکنانی بود که بسکتبال را به صورت دانشگاهی آموخته و به صورت علمی مراحل فعالیت خود را پشت سر گذاشته اند.



اسدالله کبیر بیان داشت: به همین سبب عملکرد حرفه ای 50 بازیکن مورد بررسی قرار گرفت تا اینکه پس از انجام تحقیقات محلی، این دو بازیکن از نظر شخصیت، اخلاق و بازی حرفه ای تایید و به عنوان دو بازیکن خارجی انتخاب شدند.



ایان یانگ بازیکن بسکتبالیست امریکا و الکساندر چوایچ بسکتبالیست کرواسی دو بازیکن خارجی در تیم بسکتبال گرگان هستند.

12 تیم در لیگ برتر بسکتبال کشورشرکت دارند و تیم شهرداری گرگان با دوبازی، یک برد و سه امتیاز در رده ششم این جدول قرار دارد.