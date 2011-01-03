ایجاد تالار پژوهشگران در کتابخانه های عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، علی غیاثی ندوشن، یکشنبه شب در جلسه امضای تفاهم نامه همکاری میان وزارت علوم و نهاد کتابخانه های عمومی کشور، افزود: با توجه به نقش نهاد کتابخانه های عمومی کشور در ترویج فرهنگ مطالعه و آموزش مادالعمر اقشار جامعه و معاونت پژوهشی وزارت علوم در توسعه علمی و پژوهشی کشور، تفاهم نامه همکاری میان نهاد و وزارت علوم به امضا رسید.

وی تولید محتوای منابع علمی مورد نیاز جامعه مخاطب کتابخانه های عمومی کشور، استفاده از توان علمی معاونت پژوهشی وزارت علوم در انتخاب منابع مورد نیاز کتابخانه های عمومی، ارتقای سطح شاخص های پژوهشی نهاد کتابخانه های عمومی به عنوان یک سازمان پژوهش محور و بهره مندی کتابخانه های عمومی از منابع پژوهشی و علمی را از موضوعات این تفاهم نامه ذکر کرد.

مدیر کل امور مشارکتها و شهرداریهای نهاد کتابخانه های عمومی، با اشاره به تعهدات طرفین در این تفاهم نامه، خاطر نشان کرد: بر اساس این تفاهم نامه تعهدات نهاد کتابخانه های عمومی کشور شامل مواردی چون خرید آثار مکتوب معاونت پژوهشی وزارت علوم اعم از مجلات و نشریات پژوهشی، سفارش تولید محتوای منابع علمی و پژوهشی مورد نیاز اعضا، بهره گیری از توان تخصصی کارگروه های علمی و پژوهشی معاونت پژوهشی وزارت علو برای کارشناسی منابع و ایجاد تالار پژوهشگران در برخی از کتابخانه های عمومی با هدف حمایت از اعضای هیئت علمی و پژوهشگران کشور می شود.

غیاثی همکاری معاونت پژوهشی با کارگروههای تخصصی در زمینه انتخاب منابع علمی، تولید محتوای آثار مورد نیاز کتابخانه های عمومی، معرفی آثار و برنامه های علمی و پژوهشی به صورت مستمر به نهاد به منظور بهره برداری اعضای کتابخانه های عمومی و ارائه مستمر آمار و اطلاعات کتابخانه های دانشگاه های و دانشکده های وابسته و تحت نظارت معاونت پژوهشی وزارت علوم برای بهره برداری از منابع پژوهشی را از تعهدات این معاونت نام برد.

مدیر کل امور مشارکتها و شهرداریهای نهاد کتابخانه های عمومی، مدت زمان این تفاهم نامه را سه ساله دانست و اضافه کرد: این مدت زمان بر اساس نیاز و موافقت طرفین قابل تمدید است.