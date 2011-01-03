جامعه ایرانی دچار بحران بی احترامی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیما فردوسی در گفتمان معیارهای همسر گزینی در تالار فخرالدین اسعدگرگانی افزود: همسران نسبت به یکدیگر و فرزندان نسبت به والدین و بالعکس با جبهه گیری های خاص و حالتی طلبکارانه قد علم می کنند که باعث زیر پا گذاشتن حرمت ها می شود.

وی اظهار داشت: رسیدن به شناخت کافی از افراد به سادگی امکان پذیر نبوده و باید جهان بینی افراد نیز مورد توجه قرار بگیرد.

وی افزود: در زمینه ازدواج باید تمامی جوانب چه از لحاظ شخصیتی، تحصیلات، روابط اجتماعی، احساسات، سلایق و ..... افراد در نظر گرفته شود.



فردوسی، شناخت گرایش های مذهبی افراد را یکی از عوامل مهم برای دستیابی به شناخت کافی و مؤثر از یکدیگر دانست و افزود: افراد از لحاظ شخصیتی بسیار متفاوت هستند، برخی دارای گرایشات مذهبی بیرونی که همواره نگرشی معامله گر نسبت به دیگران و دنیای خود دارند و برخی دیگر که دارای گرایشات مذهبی درونی هستند همواره سپاسگزار خداوند در تمام شرایط هستند، پس هم شأنی و هم طرازی در این مورد نیز یکی از لازمه های داشتن یک زندگی موفق است.



وی در خصوص سن ازدواج برای زنان و مردان، گفت: پختگی و رشد و نمو از دیگر معیار هایی است که باید در این زمینه مد نظر قرار بگیرد. بطور مثال دختران از سن 21 سالگی و پسران از 23 سالگی به بعد از لحاظ جسمی و فیزیکی برای ازدواج آمادگی دارند.



فردوسی افزود: علت پایین تر بودن سن ازدواج دختران این است که دستگاه ها و اندام های بدن از این سن به بالا توانایی کافی برای پرورش موجود زنده دیگری را دارد.



وی با بیان اینکه دختران زودتر از پسران به بلوغ جسمی و فکری می رسند و آثار بلوغ در آنان مشهود تر به چشم می خورد، گفت: بر همین اساس داشتتن اختلاف سنی با همسر به میزان یک تا هفت سال می تواند به یک ازدواج منطقی و خوب کمک کند.



فردوسی خاطر نشان کرد: هیچ گاه ظاهر افراد را برای ازدواج ملاک قرار ندهید چراکه تغییرات اگر چه در برخی مواقع در ظاهر افراد آشکار نمی شود ولی در درون و باطن افراد به صورت گسترده به وجود می آید.



وی با اشاره به افزایش آگاهی عمومی جامعه، یادآور شد: باید به تحصیلات فرد مقابل نیز توجه داشت، افراد نباید در مقاطع تحصیلی تفاوت فاحشی با هم داشته باشند.



این کارشناس روانشناسی خطاب به حاضران و جوانان، افزود: با کسی ازدواج کنید که از نظر هوش هیجانی و یا همان قدرت درک احساسات دیگران به شما نزدیک باشد. هوش هیجانی، شناخت جامعی از رفتار های افراد به دست می دهد که باید مورد تحقیق و کنکاش بیشتری قرار بگیرد.

وی همچنین از مشاوران به عنوان ارائه کنندگان راه حل های علمی برای مشکلات قبل و بعد از ازدواج یاد کرد و افزود: استفاده از نظرات و پیشنهادات مشاور نباید در وهله آخر انتخاب قرار بگیرد بلکه ضرورت وجود یک راهنما و مشاور حاذق از همان ابتدای این موضوع به شدت احساس می شود و کمک می کند تا شناخت خوبی از شخصیت افراد به دست بیاید.

فردوسی خاطرنشان کرد: فردی که برای ازدواج در نظر گرفته می شود باید دارای شخصیت سالم باشد.

به گفته وی، افراد پارانوئی و اسکیزوئی دارای شخصیت ناسالم و رفتار های آزار دهنده هستند که زندگی با آنان در نهایت به بن بست کشیده می شود.



فردوسی با بیان اینکه جوانان امروزی باید مهارت های زندگی و هنر مهر ورزیدن را بیاموزند تا بتوانند ارتباط مؤثری با دیگران بر قرار کنند، گفت: مردان و زنان باید تمامی تفاوت های یکدیگر را شناسایی کنند و توانایی حل مسئله داشته باشند.



وی افزود: زوجین باید در خصوص کوچک ترین و بی اهمیت ترین مسائل نیز حساسیت به خرج دهند و در مورد آن گفتگو کنند.

فردوسی یکی از دلایل تداوم ازدواج های موفق را نزدیک بودن طرفین از لحاظ فرهنگی دانست و خاطر نشان کرد: افراد جامعه به دسته ها و گروه های متفاوتی تقسیم می شوند که در صورت وجود فاصله زیاد، درک درستی از یکدیگر نخواهند داشت.



وی تاکید کرد: یکی از این مباحث فرهنگی احترام به خانواده خود و خانواده همسر است که باتحکیم بنیان خانواده و زندگی مشترک می شود.