بافت تاریخی شیراز امکانات حداقلی برای زندگی را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پاسخ وزارت مسکن و شهرسازی به گزارش مهر آمده است: طرح توسعه و احیای مجموعه حضرت احمد بن‌ موسی شاهچراغ (ع) شیراز و بافت پیرامونی آن به مساحت 55 هکتار در سال جاری توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به مشاور ذیصلاح سپرده شد و از آنجا که حفاظت از آثار تاریخی و بافتهای با ارزش شهری برای هر ایرانی دلسوزی از فروض مهم است، سعی گردید راه‌حل های منطقی و اجرایی برای باز زنده‌سازی و بازگرداندن حیات دوباره به تنها شهر باستانی دوره زندیه در کشور را به اجرا بگذارد و اتفاقا این طرح مرحله تصویب نهایی خود را در روز 6/10/89 در آخرین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری پس از ساعت‌ها بحث و تبادل نظر به تصویب رسانید.

این طرح با دقت و وسواس خاص 56 اثر تاریخی موجود در بافت مذکور را در نظر گرفته و برای حیات دوباره این املاک و اراضی اطراف آن شرایط و ضوابط خاصی را در نظر گرفته است.

نکته قابل توجهی که همه دلسوزان و دست اندرکاران میراث فرهنگی می‌بایست به آن توجه نموده و جزء سیاست‌های اصلی شورایعالی شهرسازی و معماری نیز می‌باشد ایجاد تعادل میان سیاست‌های حفاظتی و بازگرداندن حیات و زندگی در بافت‌های تاریخی است که غالبا فرسوده بود و به دلیل بعضی ضوابط و مقررات خاص امکان اصلاح آنها کمتر گردیده است.

بافت تاریخی مرکزی شیراز نیز در حال حاضر امکانات حداقل برای زندگی را نداشته و این مورد باعث گردیده ساکنین اصلی بافت‌ها و بناهای تاریخی آن را ترک نموده و به مرور بافت ارزشمند موجود رو به تخریب گذارده است.

بر این اساس رئیس جمهور در سفر استانی به فارس با توجه به تقاضاهای مکرر مردمی و مسئولین محلی دستور اکید برای رفع نابسامانی‌های بافت صادر نموده و مسئولین استانی و اعضای شورای عالی مکلف به پیگیری موضوع گردیدند و سعی دولت به ارتقاء نقش و جایگاه بافت مذکور و توسعه حرمین مطهر حضرت احمد بن موسی(ع) (شاهچراغ) و سید علاءالدین حسینی(ع) گردید و پیشنهادات لازم به منظور احیای محدوده مورد نظر نیز به دولت ارسال گردیده است.