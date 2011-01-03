نمایشگاه تصویرسازی روی چوب در فرهنگسرای آفتاب

مینا حسینی، تصویرساز در مورد نمایشگاه‌ خود به خبرنگار مهر گفت: ویژگی کارهایم این است که تصویرسازی‌هایم را به جای کاغذ، روی چوب انجام داده‌ام یعنی روی چوب را با یک لایه چسب چوب پوشاندم تا سفید شود و بعد روی آن را تصویرسازی کردم اما بیشتر مردم تصور می‌کنند آثارم روی کاغذ کشیده شده است.

وی با بیان اینکه آثار این نمایشگاه از 80 تا 285 هزار تومان قیمت دارند، افزود: موضوع بیشتر تابلوها انتزاعی و برخی با تصویرسازی کودک و طبیعت هستند. البته معمولا موضوع آثار تصویرسازی به یکدیگر مرتبط هستند ولی کارهایی که من ارائه کرده‌ام همگی مستقل هستند و موضوع آنها به یکدیگر ربطی ندارد.

حسینی با اشاره به اینکه 18 اثر در این نمایشگاه عرضه کرده است، گفت: بیشتر این آثار تک لته و تعدادی دو لته، سه لته و چهار لته هستند.

وی همچنین درباره دلیل علاقه‌اش به تصویرسازی عنوان کرد: این هنر را به خاطر سادگی‌اش دوست دارم. نمایشگاه‌های تصویرسازی خیلی کم در ایران برگزار می‌شود و حتی بیشتر آنها که در این زمینه فعالیت می‌کنند، به جای تصویرسازی، نقاشی یا عکس‌های خود را در قالب یک نمایشگاه نشان می‌دهند.

حسینی ادامه داد: از آنجاکه یک طرح باید آنقدر ساده شود تا برای دیگر قابل فهم باشد و به صورت یک تصویرسازی درآید، این رشته را بر دیگر شاخه‌ها ترجیح می‌دهم.

نمایشگاه تصویرسازی مینا حسینی از 11 دی‌ماه در فرهنگسرای آفتاب واقع در خیابان شریعتی، روبروی دوراهی قلهک، کوچه امامزاده آغاز شده است و تا 16 همین ماه ادامه دارد.