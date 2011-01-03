معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی استاندار کردستان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، طی حکمی از سوی مصطفی محمد نجار وزیر کشور "موسی مرادیانی" به سمت معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی استانداری کردستان منصوب شد.

در حکم وزیر کشور خطاب به موسی مرادیانی آمده است: "بنا به پیشنهاد استاندار محترم کردستان و به موجب این حکم جنابعالی به سمت معاون مدیریت و منابع انسانی کردستان منصوب می شوید .

در ادامه حکم مصطفی محمدنجار آمده است: "امید است ضمن تلاش در جهت ایجاد هماهنگی و تعامل با کلیه نهادها، سازمانها و دستگاه های کشوری و لشکری و بهره گیری از استعدادها و توانمندی نیروهای لایق، دلسوز و کارآمد در پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران، اجرای برنامه های دولت و خدمت رسانی هرچه بیشتر به مردم شریف استان موفق باشید.

موسی مرادیانی که قبل از این معاون عمرانی استاندار کردستان بود، از دوم آذرماه و با حفظ سمت قبلی به عنوان سرپرست معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی استاندار کردستان منصوب شده بود.

کریم مهرشاد که قبل از این معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار کردستان را بر عهده داشت، بعد از انتصاب اسماعیل نجار به عنوان استاندار کرمان از کردستان رفت و معاون یار دیرین خود در استانداری کرمان شد.

گفته می شود که استاندار کردستان ارسلان نوسودی از نیروهای بومی استان را برای پست معاون عمرانی استاندار به وزارت کشور معرفی کرده است.

موج جدید تغیرات مدیریتی که تا قبل از این بیشتر در میان مدیران کل ادارات و سازمان های دولتی و فرمانداران استان وجود داشت، به نظر می رسد که به معاونین استاندار نیز رسیده است.