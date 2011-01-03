"فلسفه ترس" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دامنه و گستره ترس و وحشت در دوران کنونی بیش از گذشته است. خطراتی که امروزه متوجه بشر است در مقایسه با گذشته بیشتر شده است.

این اثر به انگیزه‌ها و عواملی که در پشت سر ترس و خوف قرار دارد می‌پردازد. ادعای نویسنده این است که ترس و خوف در همه ابعاد زندگی مدرن وارد شده است. ترس از حملات تروریستی، انواع خطراتی که انسان مدرن را تهدید می‌کند و سایر عوامل تهدیدزا امروزه پیرامون هر شخصی را در بر گرفته است.

برای بررسی این ترس و هراس نویسنده گریزی به حوزه‌هایی چون علوم، سیاست، جامعه شناسی و ادبیات می‌زند تا این مفهوم را در آن حوزه‌ها مورد بررسی قرار دهد.

بررسی زیست شناسانه عواملی که در پشت ترس و هراس قرار دارند و احساساتی که منجر به ترس می‌شوند مورد توجه نویسنده است. یکی از این عوامل مسائل مربوط به اعصاب است. فعل و انفعلاتی که در هنگام احساس ترس در بدن رخ می‌دهد فرد را به اقداماتی وا می‌دارد که بتواند خطر و ریسک را به حداقل برساند.

ترس می‌تواند ناشی از شرایط اجتماعی و سیاسی نیز باشد. برای نمونه ترسی که ماکیاولی و هابز به آن دچار بودند ناشی از شرایط اجتماعی و سیاسی زمان و جامعه خود بود که در آثار آنها منعکس شده است. برای مثال توجه و تأکید هابز بر امنیت است و این مفهوم محور اندیشه سیاسی هابز است.