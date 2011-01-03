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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۹:۳۴

اختصاصی مهر /

گزارش تفریغ بودجه تحقیقاتی 88 امروز به مجلس ارسال می‌شود

گزارش تفریغ بودجه تحقیقاتی 88 امروز به مجلس ارسال می‌شود

دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: گزارش تفریغ بودجه‌های تحقیقاتی سال 88 پس از تصویب در پنجمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری امروز دوشنبه به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

محمد مهدی نژاد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری پنجمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که چهارشنبه 8 دی ماه با حضور رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، گفت: در این جلسه بالاخره گزارش تفریغ بودجه های تحقیقاتی سال 88 برابر بند 26 قانون بودجه این سال در جلسه مطرح و بعد از ارائه نکاتی به تصویب رسید.

وی اظهار داشت: بر اساس قانون، این گزارش باید طی یک تا دو هفته پس از تصویب در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارائه شود که این کار امروز انجام می شود.
 
دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری روند گزارش تفریغ بودجه های پژوهشی کشور را فرایند مهمی در کشور دانست و افزود: این گزارش موضوع مهمی را در کشور نهادینه کرد و آن فرایند پایش و ارزیابی عملکرد بودجه ها است. نظیر چنین گزارشی برای سال 89 نیز تکرار می شود و در برنامه پنجم تهیه چنین گزارشاتی آمده است.
 
مهدی نژاد اضافه کرد: بر اساس چنین روندی از این پس تمام دستگاهها و نهادهایی که از اعتبارات پژوهشی استفاده می کنند باید نحوه هزینه کرد این اعتبارات را به شورای عتف گزارش کنند تا ما بتوانیم از آن در سیاستگذاریها و تصمیم گیری ها استفاده کنیم.
 
به گزارش مهر، گزارش تفریغ بودجه‌های تحقیقاتی سال 88 امروز به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
کد مطلب 1223569

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