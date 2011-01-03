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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۹:۳۰

یک حزب مهم ائتلاف دولت پاکستان به اپوزیسیون پیوست

یک حزب مهم ائتلاف دولت پاکستان به اپوزیسیون پیوست

جنبش متحد قومی، دومین حزب بزرگ عضو ائتلاف دولت پاکستان، روز یکشنبه اعلام کرد که از این ائتلاف خارج و به جبهه مخالفان پیوسته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سخنگوی جنبش متحده قومی با اعلام این خبر گفت : اعضای این حزب سیاسی از این پس، در کرسی های اپوزیسیون مجمع ملی و مجلس سنا خواهند نشست.

جنبش متحده قومی، هفته گذشته به دلیل آنچه این حزب از آن به شکست دولت در برقراری امنیت توصیف کرده بود، دو وزیر خود را از دولت پاکستان خارج کرده بود.

خروج این حزب سیاسی، از دولت پاکستان، به این معناست که این دولت به دلیل از دست دادن اکثریت در مجمع ملی، در معرض سقوط قرار دارد.

با این وجود، یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان می گوید، که دولت وی با اقدام جنبش متحده قومی، سقوط نخواهد کرد.

"فیصل سبزواری" یکی از اعضای این حزب می گوید: "ما تصمیم گرفته ایم تا در کرسی های اپوزیسیون بنشینیم، زیرا دولت به اعتراضات ما بی توجه است".

کد مطلب 1223571

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