روند دریافت مجوز سرمایه گذاری در مازندران طولانی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رضایی فرح آبادی شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری اظهار داشت: بافت شهرداری ها پذیرای سرمایه گذار نبوده و از این منظر گله وجود دارد.

وی افزود: دریافت مجوز از سوی شرکت هواپیمایی ماهان سه سال به طول انجامید و پس از گذشت دو ماه ازامضای قرارداد هنوز تحویل زمین به سرمایه گذار صورت نگرفته است.

رضایی با ابراز تاسف یادآور شد: دریافت مجوز از سوی سرمایه گذاران در مازندران حداقل چهار برابر استان های دیگر زمان بر است.

وی با بیان اینکه ضریب رشد جمعیت در ساری نسبت به 30 سال گذشته هشت درصد افزایش یافته خاطرنشان کرد: ساری نیازمند کمک دولت است.

رئیس شورای اسلامی شهر ساری گفت: با بودجه های شهرداری نمی توانیم کارهای اجرایی در شان مردم ساری داشته باشیم.

دیگر عضو شورای شهر ساری اظهار داشت: پیشنهاد می کنم سازمان فضای سبز از حالت سازمان خارج شده و به یکی از واحدهای شهرداری تبدیل شود.

نادعلی رمضانپور افزود: سازمان فضای سبز با مشکلات فراوانی مواجه است.

جایگزینی شش پل عابر پیاده برقی در ساری با پل های قدیمی



مدیرعامل سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری ساری نیز در این جلسه گفت: ترافیک از مسائل قابل حلی است که باید برای روند فعالیت مطلوب سازمان متولی باید مورد حمایت اعتباری قرارگیرد.



عباس رجبی، اجرای طرح جامع را برای حل مسائل ترافیکی در سطح مراکز استان ها از طرح های قابل اجرایی دانست که از سوی وزارت کشور مورد توجه قرار گرفته و تصریح کرد: اعتباری از سوی وزارت کشور برای اجرای طرح جامع شهری در نظر گرفته شده که با انتخاب پیمانکار در مراکز استان ها محقق می شود.



مدیر عامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری ساری با اشاره به اینکه تاکنون 400 میلیون تومان برای خرید تجهیزات راهنمایی رانندگی در سطح شهر هزینه شده است، خاطر نشان کرد: حمایت اعتباری به سازمان حمل ونقل وترافیک مرکز مازندران اندک است وما خود به سازمانی درآمد زا تبدیل شده ایم.



وی افزود: برای جلب رضایت شهروندان و استفاده مناسب ازسازه هایی که موجب کاهش بار ترافیکی در شهر می شود شش پل عابر پیاده برقی در سطح شهر ساری جایگزین پله برقی های قدیم شده تا شهروندان با استفاده از این ابزار مدرن بتوانند با این سازمان همکاری داشته باشند.



رجبی، ساماندهی طرح محدوده شهری را از عوامل موثر کاهش بار ترافیکی در شهرساری عنوان کرد وخاطر نشان کرد: در ساعات اجرای طرح 25 کوچه ای که طرح محدود ترافیکی اجرا می شود مورد نظارت قرار گرفته و خودروهای سنگین تنها در ساعات مشخص شده می توانند در سطح شهر تردد داشته باشند.



وی افزود: در ساری روزانه 50 دستگاه خودروی متخلف درطرح محدودیت ترافیکی به پارکینگ منتقل می شوند.



مدیر عامل سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری ساری با اشاره به اینکه از لحاظ کارشناسی فعالیت پارکبان امری مناسب برای کاهش بار ترافیکی نیست اظهارداشت: شهری که دارای پارکینگ مناسب نیست اجرای طرح پارکبان ضرورت دارد، که در این راستا 40 درصد افراد در ساعات پیک مسافر و ترافیک خودروهای شخصی خود را وارد شهر نمی کنند.



رجبی از نصب دوربین های مدار بسته برای کنترل ترافیک در سر چهارراه ها خبرداد و گفت: با نصب دوربین ترافیک شهر به صورت مدرن ومکانیزه کنترل می شود.



وی تصویح کرد: متاسفانه مواردی دیده شده است که با هوشمند شدن سطح شهر مردم همکاری مناسبی برای محقق شدن فعالیت ها ندارند و شهروندان قانون را نادیده می گیرند.