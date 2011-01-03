غلامرضا فرجی نایب رئیس انجمن سینماداران به خبرنگار مهر گفت: در سفری که هیئت مرکزی انجمن سینماداران اواخر هفته پیش به شهر یزد داشت، از سینماهای این شهر بازدید کردیم. پردیس سینمایی تک که پنج سالن دارد با مشارکت موسسه سینما شهر احداث شده و فیلم‌های "ملک سلیمان"، "عصر روز دهم" و "خاله سوسکه" در آن روی پرده بود، در یکی از بهترین مناطق شهر قرار دارد و با امکانات و تجهیزات جدید ساخته شده و می‌تواند مخاطبان سینما در این شهر را بیشتر کند.

وی ادامه داد: از سینما "جام جم" که قرار است بازسازی و به سه سالن تبدیل شود بازدید کردیم، همچنین از سینما ایران شهر یزد بازدید کردیم که قرار است صاحب یک سالن جدید شود. در این سفر منصور نوروزپور رئیس هیئت مرکزی، محمدرضا صابری سخنگو و محمد اشرفی رئیس هیئت مدیره انجمن سینماداران حضور داشتند.

فرجی درباره مشارکت سینماهای حوزه هنری در جشنواره فیلم فجر گفت: مانند پارسال سینماهای استقلال، بهمن و سپیده میزبان علاقمندان جشنواره فیلم فجر هستند، امسال از نظر جذب مخاطب نسبت به سال قبل با افت روبرو بودیم، خوشبختانه اکران "ملک سلیمان" و استقبال از آن باعث شد بخشی از زیان سینماداران که محصول رکود سینماها بود جبران شود، امیدواریم در سال 90 بحران مخاطب حل شود.