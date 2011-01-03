ناشر ترک در پی ترجمه کتاب آیات شیطانی/ انتشار به شیوه ویکی لیکس!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه رادیکال ترکیه ، دفتر انتشاراتی گمنام "کارا گونش" که از تمایل خود برای ترجمه و انتشار کتاب آیات شیطانی به زبان ترکی خبر داده است، حتی جلد کتاب جدید را بر روی سایت خود رونمایی کرده است.

این در حالی است که برای انتشار چنین کتابی مجوز وزارت فرهنگ ترکیه لازم است. برخی از نویسندگان و ناشران ترک در واکنش به این خبر با اشاره به مخالفتهای شدید مردمی با تاکید کردند: با توجه به اینکه امکان نشر این کتاب در ترکیه وجود ندارد، انتشارات کارا گونش در نظر دارد از ایده ویکی لیکس استفاده کرده و آن را به صورت اینترنتی منتشر کند.

بر این اساس، ناشران ترک بر این عقیده اند که این دفتر انتشاراتی با توجه به مشروعیتی که ویکی لیکس در سطح جهان کسب کرده، درصدد انتشار اینترنتی کتاب جدید خود است.

این در حالی است که پیش از این در سال 1994 اعلام خبر تمایل "عزیز نسین" (نویسنده برجسته ترک) برای ترجمه کتاب آیات شیطانی با اعتراضات شدید مردم روبرو شد و در نهایت وی از این تصمیم انصراف داد.

در همین سال روزنامه "آیدین لیک" ترکیه به مدت سه روز خلاصه ای از کتاب آیات شیطانی را منتشر کرد که این مسئله با اعتراضات گسترده مردم ترکیه و آتش زدن دفتر این روزنامه همراه شد.

از سال 1994 تا کنون هیچ تلاشی در این زمینه در ترکیه مشاهده نشده است.