4500 دانش آموز زلزله زده نرماشیر در فضای باز به مدرسه می روند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، با وجود گذشته دو هفته از زمین لرزه 6.5 ریشتری شرق کرمان همچنان بسیاری از مردم این مناطق در انتظار اسکان موقت هستند و این درحالیست که بسیاری از ساکنان به دلیل شدت تخریب در زیر سازه های ترک خورده مستقر نمی شوند و اوقات خود را در سرمای چند درجه زیر صفر کویر در محیطهای باز می گذرانند.

این مسئله به خصوص در مدارس ریگان و فهرج کاملا مشهود است و بخش قابل توجهی از مدارس نیاز به بازسازی دارند.

یکی از مناطقی که به شدت در زمین لرزه شرق کرمان آسیب دید بخش نرماشیر از توابع شهرستان بم است به گونه ای که بر اثر زمین لرزه 57 مدرسه خشت و گلی نرماشیر آسیب جدی دیده است و امکان ادامه تحصیل در آنها وجود ندارد و متاسفانه تاکنون نیز در راستای توزیع چادر یا کانکس در این مدارس هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

چهار هزار و 500 دانش آموز این مدارس هم اکنون در فضای باز و در دمای چند درجه زیر صفر به تحصیل خود ادامه می دهند که موجب بروز مشکلات متعددی شده است.

مسئول آموزش و پرورش نرماشیر در این زمینه گفت: 57 مدرسه خشت و گلی خسارت شدید دیده اند و امکان استفاده از آنها وجود ندارد.

عباس حدادیان خاطرنشان کرد: این مدارس شامل 260 کلاس درس هستند و بیش از چهار هزار و 500 دانش آموز در آنها تحصیل می کنند.

وی ادامه داد: دانش آموزان از ترس تکرار زمین لرزه و ریزش مدارس خشت و گلی در کلاسها حضور نمی یابند و باید هر چه زودتر در راستای بهسازی و یا توزیع چادر و کانکس در این مدارس چاره اندیشی شود.

این مسئول افزود: در مدارس نرماشیر 13 هزار و 128 دانش آموز به تحصیل مشغول هستند.

این درحالیست که همین مشکل در شهرستانهای ریگان و فهرج نیز مشاهده می شود و بروز پس لرزه های پی در پی و شدید در منطقه موجب شده مردم در طول شب در حیاط منازل بخوابند و کلاسهای درس نیز همچنان در محیطهای باز تشکیل شود که این مسائل موجب شیوع سرماخوردگی در بین مردم شده است.