شکست دومین طرح معدن هجدک/ خانواده معدنچیان همچنان چشم به راه

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، تاکنون 20 روز از تاریخ 23 آذرماه می گذرد و همچنان سه کارگر مدفون معدن زغالسنگ هجدک در عمق 600 متری زمین مدفون هستند و تاکنون نیز علیرغم تلاشهای صورت گرفته همه تلاشهای کارشناسان و امدادگران برای خارج کردن آنها از این معدن با شکست مواجه شده است و با گذشت نزدیک به سه هفته دیگر امیدی نیز به زنده ماندن این کارگران نیست.

هر چند که گفته می شود به دلیل شرایط توپوگرافی معدن هجدک و رانش های مکرر زمین و وجود حداقل چهار تن زغالسنگ روی معدنچیان عملیات امداد و نجات در مراحل اولیه با شکست روبرو شده است اما این سوال مطرح است که چرا از روز اول وجود چنین مشکلاتی پیش بینی نشد و به چه دلیل عملیات امداد طولانی شده است.

معدنچیان زیر 4 تن زغالسنگ مدفون هستند

در ابتدا برای نجات معندچیان هجدک که زیر خروارها زغال مدفون شده بودند طرح کانال انحرافی در دستور قرار گرفت و در نهایت به دلیل رانشهای مکرر زمین و به خطر افتادن جان امداد گران پس از جابجایی یک میلیون تن زغالسنگ طرح با شکست مواجه شد و این درحالی بود که امدادگران پیش بینی کرده بودند طرح کانال انحرافی پس از چند روز به نتیجه می رسد.

معدن هجدک

مرحله دوم طرح نجات با آغاز خاکبرداری از بستر معدن شروع شد اما متاسفانه این راه حل نیز از ابتدا شکست خورده به نظر می رسید و جابجایی چهار تن زغالسنگ به صدها ماشین سنگین و حجم کار بالا و حداقل دو ماه زمان نیاز بود و مجموع این شاخصها در کنار یکدیگر غیر ممکن بودن این طرح را عملی کرد.

حفر تونل از طرف دیگر کوه کلید خورد

هم اکنون پس از 20 روز طرح حفر تونل از طرف دیگر معدن در دستور کار قرار گرفته است و اما اینکه این طرح تا چه حد کارشناسی و عملی در روزهای آینده مشخص می شود.

هر چند مسئولان استان کرمان در روزهای ابتدایی این حادثه از مرگ تمام معدنچیان گرفتار در معدن هجدک خبر دادند اما پس از گذشت روزها از حادثه و با در نظر گرفتن معیارهای پزشکی دیگر عملا امیدی به زنده ماندن معدنچیان وجود ندارد و طرحهای امدادی باید به گونه ای پیش برود که حداقل جان امدادگران با خطر مواجه نشود.

استانداردها در معادن زغالسنگ کرمان رعایت نمی شود

اما مسئله ای که به وضوح در خصوص معادن کرمان که حداقل 20 هزار نفر در آنها در حال فعالیت هستند مشخص است این است که حداقل استانداردها در بسیاری از این معادن به خصوص معادن زغالسنگ رعایت نمی شود و استخراج سنتی از این معدنها با توجه به قدمت معادن و عمیق شدن آنها جان معدنچیان محروم استان کرمان را تهدید می کند.

کارگران محروم بیشترین هزینه را می پردازند

از سوی دیگر فروش نرفتن زغال سنگ استخراج شده از معدن به دلیل نوسانات قیمت زغالسنگ در بازارهای جهانی مشکلاتی را به وجود آورده است که به نظر می رسد کارگران محروم شمال استان کرمان بیشترین هزینه را در این خصوص می پردازند.

کمیته بحران معدن هجدک

سرپرست شرکت زغالسنگ استان کرمان در خصوص آخرین وضعیت این عملیات گفت: شش اکیپ امدادی به صورت چهارنوبت در طول 24 ساعت در حال تلاش هستند.

طرح نجات با جدیت ادامه می یابد

حسین میرزایی افزود: تاکنون بیش از یک میلیون تن زغالسنگ در معدن جابجا شده است اما معدنچیان در دسترس قرار نگرفته اند.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد معدنچیان زیر چهار تن زغالسنگ مدفون هستند.

این مسئول این حادثه را بسیار عجیب دانست و گفت: زغال به صورت پودر در معدن وجود دارد و با وجود جابجایی بیش از 500 واگن زغالسنگ از منطقه رانشهای زمین تلاشها را بی نتیجه کرده است.

وی با اشاره به آواربرداری از بستر گفت: حداقل این عملیات دو ماه به طول می انجامد.





وی گفت: گروههای امداد تخصصی در معدن در حال فعالیت هستند و کار با جدیت دنبال می شود و روشهای مختلف در حال بررسی است که در کوتاه ترین زمان به معدنچیان برسیم.

خواستار بیرون آوردن معدنچیان در کوتاه ترین زمان هستیم

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس نیز با تاکید بر لزوم افزایش استانداردها در معادن کرمان برای بالا بردن آرامش روانی در محیط کار برای کارگران معدن و بالا بردن سطح مسائل رفاهی آنان گفت: تاکنون چنین مورد بازدید از محل معدن صورت گرفته است و پیگیری در این خصوص با جدیت در سطوح مختلف ادامه دارد.

کارگران معدن هجدک

غلامرضا کرمی افزود: پس از شکست طرح کانال انحرافی بحث خاکبرداری از بستر در دستور کار قرار گرفت اما پس از مدتی به دلیل حجم زیاد زغال ریزش کرده در معدن که بیش از چهار تن تخمین زده می شود این طرح نیز شکست خورد.

وی ادامه داد: باید تعداد زیادی ماشین آلات سنگین و نیروی انسانی در این طرح به کار گرفته می شد و از سوی دیگر بیش از دو. ماه نیز به طول می انجامید.

کرمی خاطرنشان کرد: هم اکنون در آخرین بررسیها و جلساتی که با امدادگران و مسئولان این طرح نجات داشتم طرح جدیدی در دستور کار قراردارد و تونلی از سمت دیگر کوه به زودی برای رسیدن به نقطه حادثه و خارج کردن معندچیان حفر می شود.

ریزش معدن هجدک عجیب و استثنایی است

نماینده مردم کرمان و راور تصریح کرد: به نظر بسیاری از امداد گران این حادثه بسیار عجیب است اما تاکید میکنم که این طرح باید تا رسیدن به معدنچیان ادامه یابد زیرا جان انسانها و نیروی انسانی برای ما بسیار با ارزش است.

وی خواستار توجه بیشتر به کارگران معادن و نظارت جدی و استفاده از تکنولوژی روز در معادن شد.



هر چند که به گفته کارشناسان ریزش معدن هجدک حادثه ای استثنایی است اما با طولانی تر شدن روند امدادرسانی به نظر می رسد طرح نجات این کارگران و ادامه فعالیت چنین معادنی در کرمان نیز به واقعه ای عجیب تبدیل می شود.