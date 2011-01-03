احداث نخستین شهرک اسکان عشایر کشور در ارسباران

سید محمدحسن آل هاشم در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: شهرک سلین در منطقه ای به همین نام واقع در شهرستان کلیبر با امکاناتی ویژه برای اسکان دائم عشایر منطقه پیش بینی و احداث شده است.

وی با تاکید بر اینکه اسکان عشایر در این شهرک داوطلبانه است افزود: با سیاستهای حمایتی دولت محترم، آندسته از عشایر منطقه که مایل باشند برای همیشه به یکجانشینی روی آورند با ارائه تسهیلات ویژه در شهرک سلین اسکان داده می شوند.

آل هاشم با اشاره به فواید این طرح گفت: در این شهرک ضمن آنکه قشلاقات پراکنده ارسباران تجمیع می شود، از مهاجرت بی رویه عشایر جلوگیری کرده و حتی قادر خواهیم بود مهاجرت معکوس عشایر را توسط این شهرک تحت پوشش قرار دهیم.

مدیرکل امور عشایر آذربایجان شرقی با بیان اینکه این شهرک در 934 واحد طراحی و در شش فاز به اجرا در می آید افزود: 734 واحد از اماکن احداث شده مسکونی بوده و بقیه شامل واحدهای خدماتی،‌ تجاری و اداری است.

آل هاشم با بیان اینکه "سلین" نخستین و مجهزترین شهرک اسکان عشایر کشور است ادامه داد: در این شهرک واحدهای مسکونی با متراژهای 200، 300 و حتی 600 متر مربع به نسبت جمعیت خانوارها ساخته شده و به عشایر داوطلب اختصاص خواهد یافت.

وی در پاسخ به اینکه شهرک سلین چه تعداد از عشایر ارسباران را در خود جای خواهد داد گفت: از آنجاکه متوسط جمعیت عشایر برای هر خانوار پنج نفر محاسبه می شود، می توان گفت این شهرک پذیرای سه هزار و 600 نفر از عشایر زحمتکش منطقه خواهد بود.

آل هاشم در بخش دیگری از این گفتگو به نحوه سکونت عشایر در این شهرک اشاره کرد و اظهار داشت: برای تحویل واحدهای مسکونی این شهرک، هیچ وجهی از عشایر دریافت نخواهد شد.

وی افزود: عشایر ارسباران در قبال اینکه اراضی آنها در پایاب سد ارسباران تحت پوشش قرار می گیرد با ارائه دفترچه دامداری و پروانه چرا، بدون پرداخت بهاء، واحدهای شهرک سلین را دریافت می کنند.

آل هاشم در خصوص زمان آغاز ساخت این شهرک گفت: مطالعات احداث شهرک سلین از شش سال قبل آغاز شده و کار ساخت آن از سال 85 شروع شد.

مدیرکل امور عشایر آذربایجان شرقی با بیان اینکه پیشرفت این پروژه بسیار قابل قبول بوده است افزود: در حال حاضر سه فاز از این شهرک آماده بهره بردرای است و سه فاز دیگر آن نیز در صورت تامین اعتبارات لازم، تا سال آینده به اتمام می رسد.

وی وضعیت اختصاص اعتبارات شهرک سلین را نیز مناسب و به موقع توصیف کرد و افزود: در طی چهار سال گذشته، اعتبارات یاد شده در سه نوبت شامل 280،‌60 و 450 میلیون تومان برای تکمیل سه فاز نخست تزریق شده است.

وی با تمجید از توجه دولت در سه سفر استانی به مقوله عشایر آذربایجان شرقی یادآور شد: در سفر سوم نیز اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون تومان برای اجرای زیرساختهای فاز های بعدی این مجموعه تخصیص یافته است.

آل هاشم در پاسخ به اینکه با توجه به چه مزیتهایی عشایر از این شهرک استقبال خواهند کرد گفت: شهرک سلین در مجاورت سد ارسباران با 25 میلیون متر مکعب ذخیره آبی احداث شده و علاوه بر داشتن امکانات پیشرفته آب، برق و مخابرات و بهداشت مناسب، دارای امکانات مناسب برای کشاورزی، دامداری و تامین معاش زندگی است.

وی ادامه داد: در این شهرک امکاناتی چون: مراکز آموزشی، تجاری، مسکونی، ‌انتظامی و حتی فرهنگی- ورزشی نیز طراحی و ساخته شده است.

آل هاشم تصریح کرد: حتی برای نگهداری از دام و طیور عشایر، مجتمع دامپروری در مجاورت این شهرک و در کنار سد ارسبارن پیش بینی شده تا به فاصله ای معقول از شهرک، عشایر بتوانند برای تامین نیازهای خود، به دامپروری نیز مشغول باشند.

مدیرکل امور عشایر آذرابیجان شرقی در پاسخ به اینکه میزان استقبال عشایر از این شهرک به چه حدی بوده گفت: میزان استقبال غیرقابل پیش بینی بود بطوریکه هم اکنون دو برابر ظرفیت موجود، درخواست اسکان در این شهرک به این اداره کل ارائه شده است.

وی با تاکید بر اینکه میزان استقبال خارج از امکانات این مجموعه است از بنیاد مسکن نیز درخواست کرد در این زمینه با اداره کل امور عشایر همکاری داشته باشد.

آل هاشم در پاسخ به اینکه چرا شهرک اسکان عشایر تنها در شهرستان کلیبر ساخته شده است گفت: واقعیت این است که 60 درصد جمعیت عشایری آذربایجان شرقی در منطقه ارسباران اسکان دارند و تاسیس این شهرک، در یکجانشینی این مردمان سخت کوش بسیار مفید و موثر خواهد بود.

مدیرکل امور عشایر آذرابیجان شرقی با تشریح جمعیت عشایری استان نیز گفت: جمعیت عشایر آذربایجان شرقی در فصل ییلاق 71 هزار نفر و در فصل قشلاق نیز 80 هزار و 97 نفر است.

به گفته وی، ‌دلیل تفاوت پنج هزار نفری در فصول ییلاق و قشلاق، وجود خانوارهای عشایر میهمان در فصل قشلاق از استانهای اردبیل، آذربایجان غربی و زنجان در این استان است.

آل هاشم همچنین یادآور شد: 1.5 میلیون راس از جمعیت دامی آذربایجان شرقی شامل بز، گاو، گوسفند، شتر،‌ اسب و گاومیش در اختیار عشایر استان است و این خصیصه باعث شده، عشایر غیرتمند جمعیتی مولد و نه مصرف کننده محسوب شوند.

وی با اشاره به پراکندگی جمعیت عشایری آذربایجان شرقی نیز گفت: به غیر از ارسباران که 60 درصد عشایر استان را در خود اختصاص داده، بقیه جمعیت این قشر در شهرستانهای میانه، هریس، سراب و چاراویماق ساکن هستند.

گفتنی است جمعیت عشایری آذربایجان شرقی متشکل از دو ایل عشایر ارسباران و عشایر ائلسون (شاهسون) است که البته هرکدام از طوایف مختلفی تشکیل یافته اند.