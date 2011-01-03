عرضه مواد غذایی در کیسه های بازیافتی همدان ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر درهمدان، حسن قهرمانی مطلق شامگاه یکشنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی با تاکید بر اینکه عرضه مواد غذایی، میوه و هرگونه خوراکی بدون بسته بندی در کیسه های پلاستیکی رنگی شهروندان شهروندان را تهدید می کند، گفت: واحدهای صنفی نباید مواد خوراکی را در پلاستیک های بازیافتی یا رنگی عرضه کنند چراکه این موضوع تخلف بهداشتی محسوب می شود.

وی افزود: پیرو مصوبه قبلی کارگروه، در بازرسی به عمل آمده از واحدهای صنفی محدوده سبزه میدان همدان، تعدادی از واحد ها فاقد پروانه کسب بودند که باید مراحل قانونی در این زمینه انجام شود.

حسن قهرمانی مطلق با اشاره به اینکه در صورت اجرا نشدن قانون از سوی این واحد ها از فعالیت آنها جلوگیری می شود، افزود: 120 واحد صنفی در همدان وجود دارد که از این واحدها 48 واحد فاقد پروانه هستند.

فرماندار همدان با اشاره به ممنوع بودن نگهداری دام در محدوده های مسکونی اظهار داشت: نگهداری، چِرا و خرید و فروش دام در مناطق مسکونی اقدام علیه بهداشت عمومی تلقی می شود و این واحدها باید توسط شهرداری شناسایی و با اعلام مرکز بهداشت به مراجع قضایی، با آنها برخورد قانونی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه شهرک دام جهان آباد برای استقرار دامداری ها تأسیس شده، اظهار داشت: در این شهرک علیرغم برخورداری از امکانات لازم و ظرفیت 130 واحد دامداری، فقط حدود 30 واحد در آن استقرار یافته اند.

قهرمانی مطلق افزود: طولانی بودن مسافت این شهرک برای برخی از دامداری ها مطلوب نیست که جهاد کشاوری باید با جانمایی محل استقرار و عرضه دام در مکان مناسبی نسبت به انتقال این دامداریها برنامه ریزی کند.

فرماندار همدان از ارائه نشدن هرگونه خدمات دولتی به دامداری های غیر مجاز خبر داد و گفت خدمات حمایتی دولت فقط به واحدهایی تعلق می گیرد که فعالیت مجاز و قانونی داشته باشند.