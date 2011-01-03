شهر معادن ایران هنوز گاز ندارد/ وزارت صنایع کم توجهی می کند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، شهرستان بافق که در جنوب شرقی استان یزد قرار گرفته است و جمعیتی بالغ بر 42 هزار نفر دارد، معادن بسیار غنی از سنگ آهن و ... دارد اما به نظر می رسد با وجود غنای معدنی و صنعتی در این شهرستان، مردم این شهر آنچنان که باید از امتیاز منتفع نیستند زیرا هنوز یکی از اصلی ترین امکانات رفاهی که تقریبا در همه جای کشور برای مردم در نظر گرفته شده، بی بهره هستند و این در حالی است که گازرسانی به شهرستان بافق از مصوبات نخستین سفر هیئت دولت به استان یزد بوده است.

مصوبه گازرسانی به شهرستان بافق و البته چند شهرستان دیگر استان یزد حدود چهار سال پیش در هیئت دولت مورد تصویب قرار گرفت و به رغم تاکیدات مکرر رئیس جمهور، این طرح هنوز به مرحله اجرا درنیامده است و در شهری نظیر بافق با گذشت بعد از چهار سال به تازگی طرح مطالعاتی گازرسانی اجرایی شده است.

مردم بافق اکنون چهار سال است که هر زمستان چشم انتظار تحقق وعده مسئولان هستند اما کوتاهی برخی سازمانها و وزارتخانه ها، این وعده را از مرحله طرح به اجرا نیاورده است.

مردم بافق در حالی که هنوز سلیندر به دست به دنبال گاز هستند که سردترین و گرمترین دما در زمستان و تابستان مربوط به شهرستان بافق است و اکنون منطقه سبزدشت در 40 کیلومتری مرکز شهرستان بافق، سردترین منطقه استان یزد به شمار می رود.

سرمایی که تا مغز استخوان نفوذ می کند اما هنوز چاره ای برای تامین گرمای مردم به صورت اساسی اندیشیده نشده است.

به جز مردم و سختیهایی که برای گذران زندگی روزمره دارند، صنایع شهرستان بافق نیز از کمبود گاز در مضیقه هستند و گاز برای بسیاری از صنایع مستقر در این شهرستان حیاتی است.

در سفر اخیر خبرنگاران استان یزد به شهرستان بافق، بحث گازرسانی به شهرستان بافق به طور مفصل در نشست مطبوعاتی فرماندار بافق مورد بررسی قرار گرفت.

وزارت صنایع و معادن در گازرسانی به بافق کوتاهی کرده است

فرماندار بافق در این زمینه با تایید اینکه گازرسانی به بافق هنوز اجرایی نشده است، اظهار داشت: در مصوبه هیئت دولت قید شده است که طرح باید با مساعدت و منابع مالی وزارت صنایع و معادن انجام شود اما تاکنون در این زمینه همراهی نشده است.

ذبیح الله خواجه ای تصریح کرد: با وجود اینکه شخص وزیر صنایع و معادن بارها دستور موکد در این زمینه داده است اما در رده های پایین تر مساعدتهای لازم برای گازرسانی به بافق انجام نشده است.

وی خاطرنشان کرد: این مصوبه از سوی مسئولان استان و فرمانداری بافق بارها پیگیری شده و با شخص رئیس جمهور نیز مذاکراتی در این زمینه انجام شده و رئیس جمهور نیز تاکیدات ویژه ای به وزیر صنایع و وزیر نفت داشته است که به دنبال آن به تازگی شرکت گاز استان یزد وارد فاز مطالعاتی این طرح شده است.

80 میلیارد تومان برای گازرسانی به بافق اعتبار نیاز است

خواجه ای بیان داشت: گازرسانی به شهرستان بافق در مجموع به 80 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که 14 میلیارد تومان از این رقم بر عهده وزارت صنایع و معادن گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه این رقم برای وزارتخانه ای نظیر وزارت صنایع و معادن رقمی نیست، افزود: به نظر من با وجود اینکه بافق شهرستانی صنعتی و معدنی است، وزارت صنایع و معادن در این زمینه کوتاهی کرده است.

سهم 14 میلیارد تومانی وزارت صنایع و معادن از گازرسانی به بافق تقسیط شده است اما این رقم برای وزارت صنایع و معادن، رقمی نیست. فرماندار بافق:

خواجه ای یادآور شد: در آخرین سفری که وزیر صنایع و معادن به شهرستان بافق داشت، قرار شد رقم 14 میلیارد تومان سهم این وزارتخانه از گازرسانی به بافق، تقسیط شود.

وی اظهار امیدواری کرد: با این اقدام بتوانیم هرچه سریعتر وارد فاز اجرایی گازرسانی به شهرستان بافق شویم تا هم مردم و هم صنایع و معادن از فواید این نعمت الهی بهره مند شوند.

در شهرستان بافق صنایع اکنون به دلیل نبود شبکه گازرسانی از گازوییل به عنوان سوخت استفاده می کنند اما تهیه این ماده سوختی نیز با افزایش بیش از 20 برابری به یکباره، برای صنایع این شهرستان مشکلات عدیده ای ایجاد کرده است.

البته بخش بزرگی از این مشکلات توسط فرمانداری بافق حل و فصل شده است اما به نظر می رسد حل این مشکلات مقطعی باشد و نیاز به چاره اندیشی اساسی برای رفع مشکلات سوختی واحدهای صنعتی وجود داشته باشد.

به جز شهرستان بافق، شهرستانهای خاتم، ابرکوه و ... نیز هنوز در انتظار اجرای مصوبه هیئت دولت هستند.