شیلی و پاراگوئه درصدد شناسایی دولت فلسطین هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، "ریاض المالکی" وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین با اعلام این مطلب گفت : شیلی و پاراگوئه شناسایی دولت فلسطین را در هفته های آتی اعلام خواهند کرد.

ماه گذشته اروگوئه اعلام کرد که در ماه مارس سال 2011 دولت فلسطینی را در مرزهای 1967 به رسمیت خواهد شناخت.

در اوایل ماه دسامبر سال گذشته نیز برزیل، آرژانتین، بولیوی هم از آمادگی خود برای شناسایی دولت فلسطین خبر دادند.

در همین ارتباط سنگ بنای سفارت فلسطین در برزیل در 31 دسامبر با حضور ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان بنا گذاشته شد.

اکوادور دیگر کشوری بود که از تصمیم خود برای شناسایی دولت فلسطینی خبر داد.

این اقدام در کنار اقدام برخی کشورهای اروپایی برای شناسایی دولت فلسطینی خشم رژیم صهیونیستی و انتقادات آمریکایی ها را به دنبال داشته است.

وزارت امور خارجه شیلی اعلام کرد : "سباستین پینرا" رئیس جمهوری شیلی در سه ماه آینده از کرانه باختری دیدار خواهد کرد.