ادغام سازمانهای ملی جوانان و تربیت بدنی موجب کارآمدی عملکردشان می شود

داریوش قنبری، نماینده مردم ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب کلیات طرح ایجاد وزارت ورزش و جوانان گفت: پیش از این دو سازمان زیرمجموعه ریاست جمهوری بودند و روسای آنها به عنوان معاونان رئیس جمهور هیچ گونه پاسخگویی در قبال فعالیتهایشان به مجلس نداشتند.

وی ادامه داد: عدم نظارت و پاسخگویی مجلس سبب شده بود کارآمدی این سازمانها به شدت تنزل پیدا کند و وظایف خود را به خوبی انجام ندهند.

قنبری با بیان این که اهرم نظارتی مجلس می تواند سطح کیفی فعالیتها را در این وزراتخانه بالا ببرد گفت: به دنبال این تغییر مسئولیت پذیری نیز بیشتر خواهد شد و از نارسایی ها در این دو حوزه کاسته می شود.

نماینده مردم ایلام خاطرنشان کرد: این سازمانها که بودجه شان از برخی از وزارتخانه ها بیشتر است معمولا به مجلس در خصوص عملکردشان پاسخگو نبودند که ادغام این دو سازمان مشکل را بر طرف می کند.

قنبری با تاکید بر این که پیش از این سازمان ملی جوانان به وظایف خود به درستی عمل نمی کرد گفت: فعالیتهای این سازمان بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت و کمتر به مشکلات واقعی جوانان پرداخته می شد، حتی پژوهشهایی که انجام می شد منطبق براصول پژوهشی علمی نبود.