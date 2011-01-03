آمادگی اسرائیل برای جنگ در خاورمیانه/ادعای آمریکا درباره موشکهای حزب الله

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه نروژی "آفتن پوستن" با استناد به اسناد ویکی لیکس روز یکشنبه فاش کرد که ژنرال " گابی اشکنازی" رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم اسرائیل در اواخر 2009 به هیئت آمریکایی به نمایندگی "ایکه اسکلتون" گفته بود که آماده جنگی تمام عیار در خاورمیانه احتمالا علیه حماس و حزب الله است.

در تلگرام های دیپلماتهای آمریکایی که مربوط به پانزدهم نوامبر 2009 است، آمده است : اشکنازی از مجهز کردن ارتش اسرائیل به جنگی تمام عیار در خاورمیانه خبر داده بود.

ویکی لیکس در اسناد خود فاش کرد: اشکنازی ادعا کرده بود که تهدید موشکی علیه اسرائیل بیش از همیشه جدی است و به همین دلیل است که تل آویو بر دفاع موشکی تاکید کرد.

اشکنازی مدعی شده بود: اسرائیل در هنگام حمله تنها 10 تا 12 دقیقه با اخطار روبرو می شود و حماس در غزه و حزب الله بیشترین تهدید را برای تل آویو دارند.

در این اسناد آمده است که اسرائیل ادعا کرده بود حزب الله دارای بیش از 40 هزار موشک است که بسیاری از آنها تهدیدی جدی برای تل آویو محسوب می شوند. در همین حال مقامات آمریکایی ادعا کردند که حزب الله صاحب زرادخانه ای با 50 هزار موشک است.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که در جنگ سال 2006 رژیم صهیونیستی علیه لبنان، هزار و 200 لبنانی که بیشتر آنها غیرنظامی بودند، شهید شدند. این درحالی است که تنها 160 صهیونیست به هلاکت رسیدند . همچنین در جنگ غزه صدها فلسطینی بیگناه به شهادت رسیدند.

این اسناد جدید در حالی منتشر می شود که "جولیان آسانگ" موسس ویکی لیکس اخیرا در گفتگو با الجزیره انگلیسی اعلام کرد که این پایگاه اینترنتی اسناد فوق العاده سری آمریکا درباره رژیم صهیونیستی را در شش ماه آینده منتشر می کند. موسس سایت ویکی لیکس اظهار داشت: 3 هزار و 700 سند مرتبط با اسرائیل وجود دارد و منبع 2 هزار و 700 سند خود صهیونیست ها هستند.