تمامی کشتارگاههای طیور گیلان صنعتی شدند

علی بشری معافی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه تنها پنج کشتارگاه دام در شهرستان لنگرود و رودسر سنتی هستند، بر لزوم صنعتی شدن این کشتارگاهها تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون دو کشتارگاههای صنعتی " دام سالم " درتالش و کشتارگاه صنعتی " نمونه گیلان " دررشت فعالیت دارند، اظهارداشت: یک کشتارگاه صنعتی دیگرنیز درآینده نزدیک درشرق گیلان به بهره برداری می رسد.

مدیرکل دامپزشکی گیلان با اشاره به تولید مرغ سبزدر استان گفت: درحال حاضربرای عدم استفاده از آنتی بیوتیکها و محدودیت استفاده از آن در مرغها نظارت صورت می گیرد و رویکرد کشور پس از خودکفایی فعلی درزمینه تولید مرغ٬ پیگیری برای کیفی شدن تولید آن است یعنی حرکت به سمت تولید مرغ ارگانیک و پرورش مرغ آلی و بدون مصرف کود شیمیایی است.

وی همچنین با عنوان اینکه تعدادی از واحدهای مرغداری استان که مصرف آنتی بیوتیک دارند، فاصله انتظار یعنی فاصله آخرین زمان مصرف آنتی بیوتیک درمرغها تا زمان کشتار را رعایت می کنند، افزود: دامپزشکی گیلان نیز درسه مقطع مختلف شامل قبل از جوجه ریزی٬ 15 روزگی و 35 روزگی جوجه واحدهای مرغداری را از نظر میزان استفاده از آنتی بیوتیکها کنترل می کند.

بشری معافی در ادامه از کد گذاری مرغهای سبز در گیلان به منظور عدم سوء استفاده و پیگیری تقلبهای احتمالی مراکز فروش فرآورده های دامی استان خبرداد و یادآورشد: استان گیلان چهارمین استان کشوردرتولید مرغ سبز است که این مهم را به صورت مستمر پیگیری و سایراستانهای خراسان رضوی، همدان و قزوین به صورت دوره ای درزمینه تولید مرغ سبز اقدام می کنند.