آمار دقیقی از وضعیت اسکواش ایرانی وجود ندارد

کسری غفوری در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری با اشاره به اینکه ایران ابداع کننده اسکواش ایرانی (باز) ‌است، گفت: اسکواش ایرانی تاکنون با نام اسکواش باز شناخته شده بود ولی از این پس در دنیا با نام اسکواش ایرانی معرفی می شود.

وی با بیان اینکه طرح اسکواش ایرانی در سال 82 توسط رئیس وقت فدارسیون آسیایی معرفی شد، خاطرنشان کرد:‌ در آذر سال 1383 طرح اسکواش ایرانی به فدراسیون جهانی ارائه و مورد تایید قرار گرفت.

وی، گلستان را به عنوان یکی از استان های موفق در اسکواش ایرانی معرفی کرد و اظهار داشت:‌ بر اساس یک برنامه ریزی استان هایی نظیر مازندران، کرمان و قم از تجربه های استان گلستان برای توسعه اسکواش ایرانی استفاده کرده و موفق نیز بودند.

نایب رئیس فدراسیون اسکواش ایران تصریح کرد:‌ در چند سال اخیر دیواره های اسکواش ایرانی خوبی در کشور راه اندازی شد که با توجه به پایین بودن هزینه آن نسبت به اسکواش کورت (بسته)، مطمئنا شاهد پیشرفت سریع تر آن نسبت به اسکواش کورت خواهیم بود.

وی هدف از برگزاری این سمینار را در راستای تبیین و تدوین برنامه اسکواش ایرانی اعلام کرد و یادآور شد: تعیین نایب رئیس فدراسیون در امور اسکواش ایرانی یکی از خلاقیت های رئیس فدراسیون بود که در جهت توسعه و پیشرفت این رشته تاثیر بسزایی دارد.

به گفته وی، بسیاری از قهرمانان اسکواش حال حاضر کشور، فعالیت خود را از اسکواش ایرانی شروع کردند و در واقع اسکواش ایرانی می تواند زمینه ساز حضور ورزشکاران در رشته اسکواش و مرحله قهرمانی باشد.

وی به انعقاد تفاهم نامه با دانگشاه آزاد اشاره کرد و اظهار داشت: از این پس کلیه واحدهای جامع دانشگاه های آزاد کشور موظف به راه اندازی اسکواش هستند.

نایب رئیس فدراسیون اسکواش ایران ادامه داد: مدارس به خصوص مدارس غیر انتفایی فرصت خوبی برای توسعه اسکواش ایرانی است که هیئت های استان ها باید به آن توجه کنند.