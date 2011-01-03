نخستین پرواز همدان - اهواز دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی کیخانی در این خصوص اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته با شرکت هواپیمایی نفت هر هفته دو پرواز در روزهای شنبه و دوشنبه از فرودگاه همدان به اهواز و بالعکس دایر است.

کیخایی افزود: علاوه بر این، پرواز دو سویه همدان - سوریه، همدان - تهران و همدان - مشهد نیز از طریق فرودگاه همدان انجام می شود که در صورت استقبال شهروندان تعداد این پروازها افزایش خواهد یافت.

وی افزایش پروازها را زمینه ای برای توسعه روز افزون استان همدان برشمرد و با اشاره به تجهیز و بهسازی پایانه فرودگاه همدان یادآور شد: برای این امر سه میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده و عملیات بهسازی تا پایان سال جاری به پایان خواهد رسید.

کیخایی اضافه کرد: برای پروژه برج تکنیکال فرودگاه همدان نیز 30 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده و این پروژه در سال 91 به بهره‌برداری خواهد رسید.