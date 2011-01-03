واژگونی 33 درصد خودروها در تصادفات روز گذشته

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: توجه نکردن به جلو با 29 درصد، تخطی از سرعت مطمئنه با 23 درصد و انحراف به چپ با 19 درصد مهمترین علل بروز تصادفات روز گذشته در کشور بوده است.

وی ادامه داد: 23 درصد تصادفات روز گذشته منجر به واژگونی خودروها و 14 درصد منجر به برخورد با عابران پیاده شده است.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور با اشاره به مهمترین تصادفات روز گذشته تصریح کرد: ساعت 9:10 در آزادراه قم - تهران یک دستگاه سواری پراید به علت توجه نکردن به جلو در اثر خستگی و خواب آلودگی واژگون که در این حادثه دو سرنشین خودرو کشته شدند.

وی گفت: همچنین در ساعت 15:20 در محور قزوین - همدان یک دستگاه سواری 405 به علت ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه در اثر تخطی از سرعت مطمئنه واژگون شده و دو کشته برجای گذاشت.