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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۰۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

واژگونی 33 درصد خودروها در تصادفات روز گذشته

واژگونی 33 درصد خودروها در تصادفات روز گذشته

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور با اشاره به واژگونی 33درصد خودروها در تصادفات روز گذشته گفت: توجه نکردن به جلو با 29 درصد صدر نشین علل بروز تصادفات روز گذشته بوده است.

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: توجه نکردن به جلو با 29 درصد، تخطی از سرعت مطمئنه با 23 درصد و انحراف به چپ با 19 درصد مهمترین علل بروز تصادفات روز گذشته در کشور بوده است.

وی ادامه داد: 23 درصد تصادفات روز گذشته منجر به واژگونی خودروها و 14 درصد منجر به برخورد با عابران پیاده شده است.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور با اشاره به مهمترین تصادفات روز گذشته تصریح کرد: ساعت 9:10 در آزادراه قم - تهران یک دستگاه سواری پراید به علت توجه نکردن به جلو در اثر خستگی و خواب آلودگی واژگون که در این حادثه دو سرنشین خودرو کشته شدند.

وی گفت: همچنین در ساعت 15:20 در محور قزوین - همدان یک دستگاه سواری 405 به علت ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه در اثر تخطی از سرعت مطمئنه واژگون شده و دو کشته برجای گذاشت.

کد مطلب 1223598

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