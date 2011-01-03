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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۰۳

تلگراف خبر داد:

پروژه 7میلیون پوندی ابوظبی برای باران مصنوعی/50 بارش در یک سال

پروژه 7میلیون پوندی ابوظبی برای باران مصنوعی/50 بارش در یک سال

یک روزنامه غربی از برنامه محرمانه شیخ نشین ابوظبی در امارات متحده عربی و اختصاص 7 میلیون پوند بودجه برای تولید باران مصنوعی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، مقامات امیرنشین ابوظبی توانسته اند با استخدام دانشمندان مختلف در زمینه هواشناسی، بیش از 50 باران مصنوعی را در منطقه "العین" تولید کند.

این برای اولین بار است که در شرایطی که آسمان صاف بوده و ابری در آن وجود نداشت منطقه العین ابوظبی شاهد بارش باران بوده است.

اغلب این بارش ها در ماه های جولای و آگوست سال گذشته یعنی ماه هایی که پیش از این بارش باران در این منطقه از جهان کم سابقه بوده اتفاق افتاده است.   

برای انجام این کار، دانشمندان از دستگاه های یونیزه کردن هوا که شبیه آباژورهای بسیار بزرگ هستند استفاده کرده و با تولید بارهای مختلف مثبت و منفی مقدمات تشکیل ابر را فراهم می کنند.

ابوظبی برای این کار با یک شرکت سوئیسی قراردادی به ارزش هفت میلیون پوند امضا کرده بود.

کد مطلب 1223600

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