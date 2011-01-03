قطع گاز مشترکان قانونی است/ هشدار به بدهکاران گازی

جواد اوجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعمال تعرفه جدید گازبهای مشترکان خانگی از 28 آذر ماه، گفت: در حال حاضر متوسط مصرف گاز طبیعی ایران معادل کل مصرف کل کشورهای اتحادیه اروپا است.

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه در حال حاضر ایران با بیش از 33 تریلیون متر مکعب ذخیره گاز طبیعی دومین دارنده ذخایر این حامل انرژی در سطح جهان است، تصریح کرد: همچنین در شرایط فعلی ایران چهارمین تولید کننده و سومین مصرف کننده گاز طبیعی جهان به شمار می رود.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه در حال حاضر متوسط مصرف گاز طبیعی در ایران چهار برابر متوسط جهانی است، اظهار داشت: پیش بینی می شود با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها رشد مصرف این حامل انرژی متوقف شود.

این عضو ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت با یادآوری اینکه 25 تا 30 درصد گاز مصرفی در بخش خانگی اتلاف می شود، بیان کرد: در پنج ماهه پایانی سال به طور متوسط بیش از 500 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در بخشهای مختلف مصرف می شود که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها امکان مدیریت مصرف این میزان انرژی وجود دارد.

به گزارش مهر، بر اساس آمارهای شرکت ملی گاز ایران در 276 روز نخست امسال در مجموع نزدیک به 47 میلیارد متر مکعب گاز در بخش خانگی – تجاری مصرف شده که مصرف گاز طبیعی در این بخش نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1.2 درصد کاهش یافته است.



قطع گاز مشترکان قانونی است

اوجی در ادامه در خصوص برنامه شرکت ملی گاز ایران برای برخورد با مشترکان بدهکار گاز، توضیح داد: بر اساس قانون گاز آن دسته از مشترکانی که نسبت به پرداخت قبوض اقدام نمی کنند، قطع خواهد شد.

مدیر عامل شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه قطع گاز مشترکان اقدامی قانونی است، اظهارداشت: پس از صدور 2 اخطاریه امکان قطع گاز مشترکان وجود دارد.

یعقوبعلی حسین‌نیا مدیرعامل شرکت گاز استان تهران هم در گفتگو با مهر در خصوص قطع گاز مشترکان بدهکار شرکت ملی گاز ایران، اظهار داشت: برای مشترکانی که قبوض گاز خود را پرداخت نکنند اخطاریه صادر خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه گاز مشترکان بدهکار پس از صدور سه دوره اخطاریه قطع خواهد شد، تاکید کرد: پس از قطع گاز مشترکان بدهکار باید این افراد برای وصل مجدد گاز هزینه پرداخت کنند.

در همین حال پیشتر مجتبی شیخ بهایی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز با اشاره به قطع موقت گاز صنایع پس از صدور اخطاریه، قطع گاز مشترکان را قانونی اعلام کرده و گفته بود: بر اساس معیارهای تعریف شده، اگر صنایع بیش از الگوهای تعیین شده گاز طبیعی مصرف کنند قطعا پس از صدور اخطاریه جریمه خواهند شد.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه گزارش میزان افزایش مصرف گاز طبیعی توسط سازمان استاندارد به شرکت ملی گاز گزارش می شود، تاکید کرده بود: تاکنون معیارهای مصرف گاز طبیعی به صنایع مختلف انرژی بر ارائه شده است.

وی با اعلام اینکه در تمامی قراردادهایی که بین شرکت ملی گاز و مشترکان امضا می شود اختیار قطع گاز در صورت افزایش مصرف دیده شده است، اظهار کرده بود: قطع گاز مشترکان گاز جز اختیارات قانونی شرکت ملی گاز ایران است.