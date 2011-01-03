همایش ملی نیما در نور گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در نور، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران صبح دوشنبه در مراسم افتتاحیه این همایش ملی در سالن پیامبر اعظم (ص) این شهرستان از ارسال 31 مقاله به همایش ملی نیما خبر داد.

حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی افزود: نیما یوشیج در زمان فروغ سبک های ادبی، تحول اساسی در سبک شعری ایجاد کرد و پدر شعر نو خوانده شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران کنگره ملی نیما را علمی و پژوهشی دانست و اظهار داشت: از نیما فقط یک کتاب دیوان بر جای مانده است.

وی با بیان اینکه31 مقاله به دبیرخانه کنگره نیماارسال شد، یادآور شد: از این تعداد 14 مقاله توسط پژوهشگران مازنی به رشته تحریر درآمده است.

ابراهیمی از حضور افشین علا، ضیاء موحد، ابوالفضل پاشا و محمد جواد ادبی در کنگره ملی نیما خبر داد و گفت: برجستگی شعر نیما همیشه مورد توجه بوده که در این کنگره توسط ادیبان و صاحب نظران حوزه ادبیات مورد بحث و بررسی قرار می‌‌گیرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اعلام اینکه در حاشیه کنگره نیما، کتاب دیوان نیما در اختیار مهمانان قرار می‌گیرد، تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های شعر نیما " رجاخوانی " است که در این کنگره توسط اسحاقی فعال موسیقی محلی مازندران اجرا می‌شود.

وی از انتخاب 11 مقاله منتخب برای ارائه در کنگره ملی نیما خبر داد و افزود: شش مقاله در روز کنگره قرائت می‌شود.

این کنگره ملی تا عصر امروز ادامه دارد.

علی اسفندیاری متخلص به نیما اهل روستای یوش بخش بلده شهرستان نور مازندران است.