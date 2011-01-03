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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۱۱

پاکسازی میدان مین در ایلام همچنان قربانی می گیرد

پاکسازی میدان مین در ایلام همچنان قربانی می گیرد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر عملیات پاکسازی میدان مین قطعه شش شهرستان دهلران به جمع شهدای یاکسازی میدانهای مین پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، شهید "نعمت نظری" در حالیکه مشغول پاکسازی میدان مین در منطقه "چلات" شهرستان دهلران بود به شهادت رسید.

مردم شهید پرور دهلران و مسئولان این شهرستان پیکر این شهید بزرگوار را تا آرامگاه ابدیش در گلزار شهدای دهلران با سردادن شعار " این گل پرپرماست هدیه به رهبر ماست" بدرقه کردند.

در مراسم خاک سپاری پیکر این شهید بزرگوار حجت الاسلام سید محسن موسوی امام جمعه دهلران گفت: شهیدان والا مقام با نثارهستی و جان گرانبهای خود درخت تنومند انقلاب اسلامی را آبیاری کردند.

وی افزود: شهادت موجب افتخار و سربلندی ملت و نظام اسلامی درجهان شده است که باید ما قدر عظمت شهدا را ارج نهیم.

شهید نظری از جانبازان دوران دفاع مقدس بود که در عملیاتهای نصر 8 و والفجر 5 و 3 حماسه ها آفرید. این شهید گرانقدر مدیر عملیات پاکسازی میدان مین قطعه 6 شهرستان دهلران بود.

هر ساله چنیدن نفر در میدانهای عملیات پاکسازی میدانهای مین به شهادت می رسند.

کد مطلب 1223607

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