محموله ماشین آلات نساجی مازندران وارد قائم شهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این ماشین آلات در راستای طرح احیای کارخانجات نساجی مازندران با یک مراسم ویژه در قالب رژه سه تریلی در سطح شهر قائم شهر در یکی از سالن های محل کارخانه نساجی مازندران مستقر شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی صبج دوشنبه در این مراسم در محل کارخانجات نساجی مازندران با اشاره به اینکه ملت به عنوان بزرگترین پشتوانه برای خدمت محسوب می شوند، گفت: از زمان مجلس پنجم با بی توجهی به نساجی مازندران، این کارخانه سالانه 12 میلیارد تومان متضرر شد و پس از گذشت این مدت، با 75 میلیارد تومان ضرر و 65 میلیارد تومان بدهی این کارخانه از سوی مالکان آن رها شد.

عزت الله اکبری به طرح فروش زمین های کارخانه شماره دو نساجی از سوی برخی افراد در سال های اخیر اشاره کرد و ادامه داد:‌ درخواست مردم از رئیس جمهور در سفر اول و قول ایشان برای احیا و نوسازی، کارخانجات نساجی مازندران جان دوباره گرفت.

نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، جویبار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سودجویان حتی آگهی فروش زمین کارخانه را نیز در روزنامه های چاپ کرده بودند، تصریح کرد:‌ با حمایت رئیس جمهور و استاندار مازندران، مقابل این افراد سودجو ایستادیم و از حراج زمین های کارخانه جلوگیری شد.

وی به آغاز ساخت یک سالن چهار هکتاری اشاره کرد و اظهار داشت: این سالن تنها یک بخشی از طرح است و باید 120 هزار متر مربع سالن در این مجموعه احداث شود.

به گفته وی، مدیران جدید کارخانجات نساجی مازندران، برنامه های خوبی برای بازنشستگی و پرداخت بدهی کارگران دارند که نیازمند صبر و تحمل از سوی کارگران برای اجرایی شدن برنامه ها است.