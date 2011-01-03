مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن در دره شهر ایلام افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، جعفر خوشخبر صبح دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: این مرکز با عنوان "تسکین" در مرکز شهرستان دره شهر ایجاد شده است.

وی کاردرمانی، مددکاری اجتماعی، روانشناسی، روانپزشکی، پرستاری، حرفه آموزی و ویزیت را از جمله خدمات ارائه شده به بیماران در این مرکز عنوان کرد.

وی ادامه داد: این مرکز ظرفیت خدمات دهی به 50 بیمار روانی را در روز داراست.

این مسئول اضافه کرد: این مرکز به صورت خصوصی با نظارت بهزیستی فعالیت داشته و از این سازمان یارانه دریافت می کنند.

به گفته خوشخبر، هم اینک 450 بیمار روانی مزمن در این استان شناسایی شده که از این تعداد 86 نفر در مرکز شبانه روزی "کوثر" در مرکز استان نگهداری می شوند.