دعوت از 30 فوتبالیست همدانی به اردوی استعدادیابی غرب کشور

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، در این اردو یک روزه 110 بازیکن زیرنظر مستقیم کمیته استعدادیابی هیئت فوتبال استان همدان به تمرین پرداختند که در پایان 30 بازیکن برتر به اردوی نهایی نوجوانان غرب کشور دعوت شدند.

مسعود فرامرزی، سعید نوری و پارسا قلی پور از باشگاه شهرداری همدان، حسین انواری، امیرحسین حیاتی، محمدرضا حبیبیان، سامان بیگدلی، مصطفی عسگری، محمدجمال چراغی، مرتضی ترک، علی غفاری و مسعود شمخانی از باشگاه پاس، حسین مرادی، مصطفی کریمی، علی لطفی، محمدرضا مرادی، عرفان استخری و محمد جوادی از باشگاه تالار وحدت، عارف سجادی، مهرداد زارعی و محمد جان محمدی از باشگاه بهزیستی، یحیی مصلحی، مهدی رضایی، پوریا مهری، علی بنده چی و امیرمحمد ملکی از ملایر و بهزاد ذوالفقاری دعوت شدگان به آخرین مرحله اردوی استعدادیابی نوجوانان غرب کشور هستند.

لازم به ذکر است که اردوی نهایی استعدادیابی غرب کشور روزهای پنج شنبه و جمعه هفته جاری به میزبانی استان همدان زیر نظر مستقیم کادرفنی تیم ملی نوجوانان در ورزشگاه ملت برگزار خواهد شد.

همچنین این اردوی دو روزه با حضور استعداد های برتر استان های همدان، ایلام، کرمانشاه و کردستان برگزار می شود و نفرات برتر معرفی شده توسط کادر فنی به اردوی تیم ملی نوجوانان کشور دعوت می شوند.