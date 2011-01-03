صدا و سیما در توجه به شهرهای آذربایجان شرقی تبعیض می کند

حجت الاسلام امیر رشتبری، در گفتگو با خبرنگار مهر در سراب افزود: صدا و سیمای استان آذربایجان شرقی، در پخش اخبار و معرفی شهرستان سراب نسیبت به دیگر مناطق استان عدالت را رعایت نمی کند و با وجود تذکرات متعدد همچنان به رویه خود ادامه می دهد.

وی از پو شش کمرنگ اخبار و معرفی جاذبه های شهرستان سراب در سیمای مرکز آذربایجان شرقی به شدت انتقاد کرده و گفت: سیمای مرکز استان می تواند با برجسته کردن و معرفی جاذبه ها و امکانات شهرستان های این استان زمینه جذب گردشگر و نیز سرمایه گزار را به منطقه فراهم کند.

امام جمعه سراب در بخشی از خطبه های نماز جمعه با توجه به اهمیت رسانه ملی و شبکه استانی در بازگویی و انعکاس وقایع اظهارداشت: با وجود اینکه خبرنگار این رسانه اخبار در شهرستان، رویدادها و پتانسیل های بالقوه منطقه را ارسال می کند اما متاسفانه مسولان شبکه استانی نسبت به پخش این نوع گزارش ها روی خوش نشان نمی دهند.

حجت الاسلام رشتبری خاطرنشان کرد: سیمای مرکز استان باید در برنامه های خود به کل مناطق استان توجه کند و از اعمال تبعیض در پخش برنامه ها نسبت به منطقه سراب خودداری کند.

امام جمعه سراب اظهار امیدواری کرد مسئولان صدا و سیمای استان به این موضوع توجه کافی داشته باشند.