اسکواش ایران در بازی های آسیایی مدال آوری می کند

بابک فقیر در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری، با اشاره به اینکه از هفت سال گذشته تا کنون فعالیت اسکواش ایرانی در کشور شروع شده است، گفت: استان گلستان با توجه به سابقه بیشتر پیشرفت خوبی در توسعه اسکواش ایرانی داشته و مابقی استان ها نیز فعالیت های خود را توسعه داده اند.

وی خواستار توجه به اسکواش ایرانی در استان های مختلف کشور شد و افزود:‌استان مازندران نیز با توجه به نداشتن امکانات مناسب، پیشرفت خوبی در اسکواش داشته ودر حال حاضر نیز جایگاه مناسبی در بین استان های مختلف دارد.

مومنی، نایب رئیس فدراسیون اسکواش ایران در امر اسکواش ایرانی نیز با اشاره به اینکه ایران از لحاظ امکانات و سرانه ورزشی توانایی رقابت با کشورهای پیشرفته را نداشت، گفت:‌در سال های گذشته علاوه بر این مشکلات، مسئولان با توجه به ظرفیت نیروی انسانی و مدال آوری ایران در رشته اسکواش اعتقادی به توسعه این ورزش نداشتند.

وی تنها ابزار توسعه و رشد اسکواش را همگانی کردن آن دانست و تصریح کرد: اسکواش ایرانی با توجه به هزینه پایین برای راه اندازی، بهترین روش برای همگانی کردن اسکواش است که در برخی استان ها نظیر گلستان بسیار موفقیت آمیز بود.

مومنی افزود: اسکواش ایرانی باید زمینه ورود هر ورزشکاری به اسکواش کورت باشد تا آن ورزشکار در ورزش قهرمانی نیز موفق شود.

رئیس هیئت اسکواش گلستان خواستار برگزاری مسابقات قهرمانی کشور اسکواش ایرانی شد و ادامه داد: گنجاندن اسکواش ایرانی، برگزار دوره های مربی گری و داوری اسکواش ایرانی در تقویم سالانه فدراسیون گنجانده می شود.