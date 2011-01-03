کمبود شدید تجهیزات پزشکی قانونی در گلستان

محمدباقر قربانی ثمینی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: پزشکی قانونی کاری فرسایشی نه تنها از نظر جسمی بلکه از نظر روحی و روانی است و متاسفانه این خستگی ناشی از کار با عدم وجود انگیزش همراه است که باعث می شود امکان جذب نیروی تخصصی کم و حتی نزدیک به صفر شود.

وی گقت: عدم وجود انگیزش باعث شد تا در برنامه چهارم در کل کشور 50 مرکز پزشکی قانونی تعطیل شد.

فعالیت 10 مرکز پزشکی قانونی در گلستان

وی افزود: با این وجود در استان نگذاشتیم هیچ یک از مراکز تعطیل شود و حتی از سال 84 تاکنون سه مرکز نیز تاسیس شد و مراکز فعال در استان به 10 مرکز رسیده است.

وی یادآورشد: اکنون در مراوه تپه، رامیان و گمیشان نیز داخواست ایجاد مرکز وجود دارد که امکان آن نیست.

اسیتجاری بودن 60 درصد مراکز پزشکی قانونی

وی گفت: فضاهای فیزیکی این مراکز نیز نامناسب است و مشکلاتی برای مراجعان ایجاد می کند و در مجموع 60 درصد فضاها استیجاری، امانی و نامناسب است.



مدیرکل پزشکی قانونی گلستان بیان داشت: نکته بعدی چارت تشکیلاتی ناقص و غیر واقعی است که تناسبی با سازمان ندارد و بویژه در استان این نقص بیشتر به چشم می اید، 38 پست سازمانی وجود دارد که باید به چهار برابر افزایش یابد.

وی یادآورشد: در خوشبینانه ترین حالت تنها یک چهارم استاندارد جهانی منابع داریم، البته سازمان مرکزی در حال پیگیری برای رفع این مشکل و اصلاح تشکیلات است که کمی طولانی نیز شده است، اما با وجود با تمام این کمبود پزشکی قانونی استان پویا و فعال است.

ثمینی اذعان داشت: سازمان در بعد پژوهشی و تحقیقاتی فعال است در سال گذشته سه کار تحقیقی و پژوهشی داشته است و پرسنل این سازمان در 9 دانشکده استان در حال تدریس نیز هستند.