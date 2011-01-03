اظهارات صالحی درباره نیروگاه بوشهر،معرفی به عنوان وزیر و سفر ملک عبدالله

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی در حاشیه جلسه دیشب هیئت دولت درباره تاریخ جشن پیوستن برق هسته ای به شبکه برق کشور گفت:همانطور که بارها گفته بودیم به لطف خدا کارهای نیروگاه بوشهر به خوبی درحال پیشرفت است.

وی گفت:امیدواریم تا آخر دی برخی آزمایش های ضروری انجام شود والا سوخت که انتقال یافته و قلب راکتور نیروگاه بوشهر نیز بسته شده است .

صالحی افزود:امیدواریم حدود اواخر ژانویه یا اواخر دی ماه به حداقل بحرانیت راکتور برسیم یعنی راکتور وضع فعل و انفعالات هسته ایش شروع شود .

معاون رئیس جمهور گفت:از آن زمان به بعد هم شاید یک ماهی طول بکشد و امیدواریم همانطور که قول داده بودیم آخر بهمن (با یکی دوهفته جلو یا عقب) به تولید برق هسته ای برسیم و همان وعده ای که داده ایم عملی شود .

صالحی با بیان اینکه به لطف خدا کارهای نیروگاه بوشهر به خوبی در حال پیشرفت است افزود : تمام این شایعاتی هم که این ور و آن ور (حالا مدتی ما صحبت نکردیم شاید بازار شایعات داغ بوده ) ، غربی ها گفته اند ویروس استاکس نت چنین و چنان کرد رد است .

وی گفت : از اول هم ما گفتیم امیدواریم آخر بهمن شاهد اتصال نیروگاه بوشهر به شبکه سراسری برق کشور باشیم .

سرپرست وزارت امور خارجه درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شما به عنوان گزینه این وزارتخانه از طرف دولت به مجلس معرفی می شوید اظهار داشت : اینها را بعدا انشاء الله خودتان متوجه خواهید شد .

صالحی درباره صحت خبر سفر ملک عبدالله پادشاه عربستان به ایران نیز گفت : اینها مواردی است که بعدا انشاء الله به موقع اعلام می کنیم .

وی در پاسخ به اینکه آیا درباره حوزه وزارت خارجه نمی خواهید اطلاع رسانی کنید افزود : نه ، الان نه .