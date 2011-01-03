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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۱۵

ناظمی:

مسابقات قرآن با توجه بیشتر به مفاهیم در قم برگزار می‌شود

مسابقات قرآن با توجه بیشتر به مفاهیم در قم برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با اشاره به فراهم شدن زمینه و شرایط مناسب برای پرداختن به برنامه‌های قرآنی در قم از توجه بیشتر به مفاهیم در مسابقات قرآن خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام غلامرضا ناظمی در مراسم اختتامیه مرحله استانی سی و دومین دوره مسابقات قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه استان قم که شامگاه یکشنبه با حضور 600 تن از حافظان و قاریان قرآن استان قم در دانشکده اصول دین برگزار شد، در سخنانی گفت: امروز شرایط و زمینه لازم برای پرداختن به برنامه‌های قرآنی در استان به خوبی فراهم شده است.

وی ادامه داد: اداره کل اوقاف و امور خیریه در کنار خدمتگزاری به مضاجع شریف امامزادگان و احیاء و اجرای نیات واقفان توفیق دارد تا مسابقات قرآن کریم را به صورت سالانه میزبانی کند.

مدیرکل اوقاف قم ادامه داد: این مسابقات سبب می‌شود تا علاقه‌مندان به قرآن کریم و حافظان و قاریان قرآن در سطح استان شناسایی و استعدادهای آنان شکوفا شود.

ناظمی تصریح کرد: در مسابقات قرآن اوقاف بنا به توصیه‌های موکد رهبر معظم انقلاب تلاش کرده‌ایم تا به موضوع مفاهیم توجه ویژه‌ای شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم گفت: هماهنگی مستمر میان فعالان قرآنی استان با اداره اوقاف را خواستار هستیم تا در سایه این تعامل شاهد رشد بیش از پیش امور قرآنی در قم باشیم.

وی ادامه داد: خانواده‌ها و والدینی که فرزندان خود را به پرداختن به امور قرآنی اعم از حفظ و تجوید و قرائت و... تشویق می‌کنند باید بدانند که بزرگترین امتیاز را دارند.

ناظمی با اشاره به تأکید اسلام بر تربیت قرآنی فرزندان عنوان کرد: والدین در این زمینه مسئولیت سنگینی برعهده دارند از این رو خانواده‌ها باید خودشان قرآنی شوند و فرزندان قرآنی تربیت کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم اظهارداشت: در این دوره از مسابقات 600 نفر در رشته‌های قرائت، حفظ و مفاهیم قرآن کریم و در دو گروه بزرگسالان و شکوفه‌ها به مدت پنج روز با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان این مراسم از نفرات بر‌تر رشته‌های مختلف با اهدای جوایزی تقدیر شد.

کد مطلب 1223620

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