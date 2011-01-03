به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام غلامرضا ناظمی در مراسم اختتامیه مرحله استانی سی و دومین دوره مسابقات قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه استان قم که شامگاه یکشنبه با حضور 600 تن از حافظان و قاریان قرآن استان قم در دانشکده اصول دین برگزار شد، در سخنانی گفت: امروز شرایط و زمینه لازم برای پرداختن به برنامه‌های قرآنی در استان به خوبی فراهم شده است.



وی ادامه داد: اداره کل اوقاف و امور خیریه در کنار خدمتگزاری به مضاجع شریف امامزادگان و احیاء و اجرای نیات واقفان توفیق دارد تا مسابقات قرآن کریم را به صورت سالانه میزبانی کند.



مدیرکل اوقاف قم ادامه داد: این مسابقات سبب می‌شود تا علاقه‌مندان به قرآن کریم و حافظان و قاریان قرآن در سطح استان شناسایی و استعدادهای آنان شکوفا شود.



ناظمی تصریح کرد: در مسابقات قرآن اوقاف بنا به توصیه‌های موکد رهبر معظم انقلاب تلاش کرده‌ایم تا به موضوع مفاهیم توجه ویژه‌ای شود.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم گفت: هماهنگی مستمر میان فعالان قرآنی استان با اداره اوقاف را خواستار هستیم تا در سایه این تعامل شاهد رشد بیش از پیش امور قرآنی در قم باشیم.



وی ادامه داد: خانواده‌ها و والدینی که فرزندان خود را به پرداختن به امور قرآنی اعم از حفظ و تجوید و قرائت و... تشویق می‌کنند باید بدانند که بزرگترین امتیاز را دارند.



ناظمی با اشاره به تأکید اسلام بر تربیت قرآنی فرزندان عنوان کرد: والدین در این زمینه مسئولیت سنگینی برعهده دارند از این رو خانواده‌ها باید خودشان قرآنی شوند و فرزندان قرآنی تربیت کنند.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم اظهارداشت: در این دوره از مسابقات 600 نفر در رشته‌های قرائت، حفظ و مفاهیم قرآن کریم و در دو گروه بزرگسالان و شکوفه‌ها به مدت پنج روز با یکدیگر به رقابت پرداختند.



در پایان این مراسم از نفرات بر‌تر رشته‌های مختلف با اهدای جوایزی تقدیر شد.