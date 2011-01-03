انفجار هرات افغانستان 6 کشته و زخمی به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر از شهر هرات، وقوع یک انفجار در یک منطقه نسبتاً شلوغ و پر رفت و آمد این شهر در غرب افغانستان یک کشته و پنج زخمی برجا گذاشت.



منابع خبری در هرات می گویند این حادثه ساعت 9 صبح امروز بر اثر انفجار یک مین کارگذاشته شده رخ داده است.



"محمد رفیق شیرزی" سخنگوی بیمارستان هرات گفت : در این حادثه یک مرد حدوداً 30 ساله کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند، که در میان زخمی شدگان، یک افسر پلیس و یک کودک نیز به چشم می خورند.



بنا به اظهارات وی، وضعیت سلامت جسمی دو نفر از مجروحان حادثه وخیم است که تحت مداوا قرار دارند.



در همین حال مقامات امنیتی در هرات می گویند تحقیقات در این زمینه آغاز شده است.



در آغاز سال 2011 میلادی این اولین واقعه انفجار در سطح شهر هرات است ؛ هر چند تا به حال مسئولیت این انفجار را فرد و یا گروهی برعهده نگرفته، اما مقامات امنیتی می گویند که این بمب از سوی مخالفان دولت با هدف برهم زدن امنیت کارگذاری شده بود.