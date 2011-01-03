تولید سالانه سیمان در همدان 5.4 میلیون تن می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کرم رضا پیریایی شامگاه یکشنبه در پایان سفر دو روزه خود به شهرستان رزن از توابع استان همدان، در گفتگو با خبرنگاران، اظهار داشت: در حال حاضر میزان تولید سیمان در استان همدان به دو میلیون 150 هزار تن در سال افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه همدان در تولید سیمان در بین پنج استان برتر کشور قرار دارد، اضافه کرد: تا پایان سال جاری میزان تولید سیمان در استان همدان به سه میلیون و 150 هزار تن افزایش می یابد.

پیریایی در ادامه با بیان اینکه نظارت دقیق بر پروژه‌ها در سفرهای شهرستانی موجب پیشرفت‌های قابل توجهی در آنها شده است، افزود: باید با نظارت مستمر بر نحوه انجام پروژه ها در سرعت یافتن اجرای آنها ایفای نقش کنیم.

پیریایی به استفاده از شیوه پلکانی برای حل مشکلات سرمایه‌گذاران اشاره کرد و با مناسب ارزیابی کردن این شیوه، اظهار داشت: جذب سرمایه گذار و تلاش برای رفع موانع سرمایه گذاری در نقاط مختلف استان همدان از اهداف در نظر گرفته شده است.

وی با ابراز گله مندی از روند اجرای پروژه مسکن مهر در شهرستان رزن، افزود: عملکرد بخش مسکن مهر رزن پیشرفت‌ چندانی نداشته است و تا 20 روز آینده باید تکلیف زمین برای ساخت مسکن مهر در این شهرستان مشخص شود.

استاندار همدان یادآور شد: باید حداقل دو هزار واحد در سال 90 تا 92 در این شهرستان احداث شود.

پیریایی با اشاره به تشکیل اتاق فکر در شهرستان‌ها افزود: این طرح روند رو به رشد خود را در استان همدان دارد.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه مسیر حرکت باید فقط خدمت به مردم باشد، اظهار داشت: خدمت به مردم مسیری نورانی و در راستای تبعیت از ولی فقیه است و باید فضای خدمت رسانی به مردم به نحوی طراحی شود که نتیجه بخش باشد.

وی با بیان این که عملکرد همه مسئولان در حوزه‌های مختلف بسیار مطلوب است، افزود: بانک‌های استان همدان نیز عملکرد خوبی را نسبت به گذشته داشته‌اند که این امر جای تقدیر و تشکر دارد.

استاندار اظهار داشت: مدیران دستگاه‌های اجرایی هر یک در انجام وظایف خود باید به نحو احسن اقدام کنند و حمایت مجمع نمایندگان استان در این راستا بسیار اثر بخش است.

کرم ‌رضا پیریایی خاطرنشان کرد: ایجاد تحولات در حوزه‌های مختلف به منظور بهبود امور می‌تواند در ایجاد فضایی که برای استان به منظور خدمت به مردم طراحی شده مثمر ثمر واقع شود.