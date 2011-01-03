224 هزار راس گوسفند در بزرگترین میدان دام شمال معامله شد

رضا علیپوری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: همچنین در این مدت 21 هزار و 421 راس دام سنگین با وزن تقریبی پنج هزار و 180 تن معادل 9 درصد دامهای موجود در میدان توزیع و معامله شد.

وی اظهار داشت: همچنین تعداد زیادی دام نیز از طریق 13 هزار و 207 دستگاه وسیله نقلیه حمل و نقل مشتمل بر 710 دستگاه کامیون و 12 هزار و 497 دستگاه وانت و سواری به میدان فروش دام گنبد منتقل شدند.

وی خاطرنشان کرد: این تعداد دام پس از معامله به سایر نقاط کشور از جمله تهران، مازندران و خراسان منتقل شدند.

مدیر امور عشایری گلستان بیان داشت: 63 جایگاه نگهداری دام به مساحت سه هزار و 643 متر مربع برای نگهداری دام در اختیار دامداران قرار گرفته است.

علیپوری خاطرنشان کرد: میدان فروش دام گنبد در راستای ایجاد مرکز خریدو فروش مطمئن دام مجهز به تاسیسات و امکانات رفاهی مبتنی بر رعایت اصول و روشهای علمی و بهداشتی در سال 72 تاسیس شده است.

وی یادآورشد: این میدان در زمره یکی از سه میدان دام مطرح کشوری است و نقش موثری در کنترل، نظارت بر بهداشت دام و محیط داشته است.

وی افزود: همچنین این میدان ضمن ساماندهی به وضعیت ناهنجار فروش دام در حاشیه شهر و مهار و کنترل انواع مختلف بیماریهای مشترک دانسان و دام و با هدف سالمسازی و ححفظ مححیط زیست و ایجاد بازار مطمئن و تتثبیت قیمت فروش دایر شده است.

علیپوری، تعداد اشغال ایجاد شده در این میدان را 500 نفر اعلام کرد.