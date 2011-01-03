  1. استانها
  2. گلستان
۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۱۲

در 9 ماه سالجاری،

224 هزار راس گوسفند در بزرگترین میدان دام شمال معامله شد

224 هزار راس گوسفند در بزرگترین میدان دام شمال معامله شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر امور عشایری گلستان گفت: در 9 ماه سالجاری 222 هزار و 422 راس گوسفند به وزن تتقریبی 9 هزار و 99 تن در تنها میدان دام استان و بزرگترین میدان دام شمال معامله شده است.

رضا علیپوری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: همچنین در این مدت 21 هزار و 421  راس دام سنگین با وزن تقریبی پنج هزار و 180 تن معادل 9 درصد دامهای موجود در میدان توزیع و معامله شد.

وی اظهار داشت: همچنین تعداد زیادی دام نیز از طریق 13 هزار و 207 دستگاه وسیله نقلیه حمل و نقل مشتمل بر 710 دستگاه کامیون و 12 هزار و 497 دستگاه وانت و سواری به میدان فروش دام گنبد منتقل شدند.
 
وی خاطرنشان کرد: این تعداد دام پس از معامله به سایر نقاط کشور از جمله تهران، مازندران و خراسان منتقل شدند.
 
مدیر امور عشایری گلستان بیان داشت: 63 جایگاه نگهداری دام به مساحت سه هزار و 643 متر مربع برای نگهداری دام در اختیار دامداران قرار گرفته است.
 
علیپوری خاطرنشان کرد: میدان فروش دام گنبد در راستای ایجاد مرکز خریدو فروش مطمئن دام مجهز به تاسیسات و امکانات رفاهی مبتنی بر رعایت اصول و روشهای علمی و بهداشتی در سال 72 تاسیس شده است.
 
وی یادآورشد: این میدان در زمره یکی از سه میدان دام مطرح کشوری است و نقش موثری در کنترل، نظارت بر بهداشت دام و محیط داشته است.
 
وی افزود: همچنین این میدان ضمن ساماندهی به وضعیت ناهنجار فروش دام در حاشیه شهر و مهار و کنترل انواع مختلف بیماریهای مشترک دانسان و دام و با هدف سالمسازی و ححفظ مححیط زیست و ایجاد بازار مطمئن و تتثبیت قیمت فروش دایر شده است.
 
علیپوری، تعداد اشغال ایجاد شده در این میدان را 500 نفر اعلام کرد.
کد مطلب 1223623

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها