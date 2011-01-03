گلستانیها یک میلیارد مترمکعب گاز مصرف کردند

رمضانعلی سنگدوینی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: قیمت فروش گاز طبیعی در سال قبل 140 میلیارد ریال بوده است و با اجرای طرح هفدمندی یارانه ها به پنج هزار و 250 میلیون ریال در سالجاری می رسد.

وی به مصوبات سفر دولت در استان اشاره و اضافه کرد: در سفر اول گاز رسانی به 48 روستای دوزین مینودشت و مراوه تپه اجرا شد و هم اکنون در دست اقدام است.

سنگدوینی بیان داشت: در سفر دوم گاز رسانی به نواحی و شهرکهای صنعتی و 295 روستا با فاصله 15 کیلومتر اجرا شد.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان گفت: در سفر سوم گاز رسانی به 100 روستای استان از جمله داشلی برون و مراوه تپه مصوب شد.

سنگدوینی افزود: همچنین اجرای مسیرگاز پتروشیمی و نواحی هزار هکتاری اترک و خط تقویتی کردکوی به گرگان از دیگر مصوبات این سفر است.

وی اظهار داشت: تعرفه حق اشتراک از سال 85 تاکنون تغییری نکرده است و تا پایان سال نیز افزایش نمی یابد.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان خاطرنشان کرد: تمامی شرایط برای کسانیکه قصد تعویض کنتور را دارند، آماده شد و در مدت 48 ساعت انجام می شود.

وی حق اشتراک تعویض کنتور را بین 380 تا 420 هزار ریال اعلام کرد و گفت: برای تعویض کنتور در مرکز استان تا متراژ 120 متر مربع 768 هزار ریال و در شهرها و روستاهای استان نیز با زیربنای 150 متر مربع، 760 هزا رریال و زیربنای 250 متر مربع، یک مییون و 280 هزار ریال است.