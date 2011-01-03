طرح موزه جامع قشم تایید شد

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، سید رضا موسوى یکشنبه شب در نشست مطبوعاتی بیان داشت: با جانمایى محل موزه جامع قشم مجموعه اى از جنبه هاى مهم فرهنگى رایج در جزیره قشم براى جذب گردشگر در این موزه ایجاد خواهد شد.

وى ادامه داد: هدف اصلى ایجاد موزه بزرگ قشم به نمایش گذاشتن میراث معنوى و مادى و شاخص جزیره عجایب هفتگانه خلیج فارس است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به موقعیت خاص جغرافیایى جزیره قشم، وسعت و جمعیت بالا و همچنین نقش محورى این جزیره نسبت به دیگر جزایر ایرانى، تصریح کرد: داشتن جذابیت مهم گردشگرى و شهرت جزیره قشم در کنار آثار تاریخى فراوان، داشتن آداب و رسوم و تنوع فرهنگ بومى و معمارى بومى دلایل روشنى براى اجراى این موزه در جزیره قشم مى باشد.

وى ادامه داد: در کنار جذب گردشگر داخلى و خارجى مى توان از ایجاد اشتغال نیروهاى متخصص بومى و غیربومى و کسب درآمد به عنوان بخش دیگرى از اهداف این موزه در شهر قشم نام برد.

به گفته موسوى موزه بزرگ قشم شامل بخشهاى مردم شناسى، تاریخ، معمارى، محیط زیست و موزه ویژه آثار دلاور مردان شهرستان قشم در هشت سال دفاع مقدس خواهد بود.

وى همچنین نمایش اشیای باستانى بدست آمده از کاوشهاى باستان شناسى، وسایل صیادى و دریانوردى، پوشاک سنتى و بخش حیات وحش و پدیده هاى زمین شناسى را از جمله حیات وحش به صورت زنده و تاکسیدرمى از دیگر امتیازات این موزه در منطقه آزاد قشم برشمرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهارداشت: نمایش انواع کانیهاى زمین شناسى و فسیلها از الگوهاى مهم در نمایش محیط زیست و زمین شناسى نیز از بخشهاى دیگر موزه بزرگ قشم است.

بنا به اظهار وى، در این موزه علاقمندان با ماکتهاى عجایب هفتگانه خلیج فارس و محوطه هاى تنها ژئوپارک خاورمیانه ایران در جزیره قشم نیز آشنا خواهند شد.

وی بیان داشت: تالار سخنرانى، گالرى و نمایشگاه هنرى جدید از دیگر بخشهایى است که در این موزه با وسعت دو هزار و 400 متر مربعى ایجاد خواهد شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در این موزه بسیارى از حوادث تاریخى جزیره مانند شکست و خروج استعمارگران از جمله پرتغالیها و اقوام مهاجم و دیگر پیشامدهاى تاریخى حادث شده در خلیج فارس را مى توان با روشهاى گوناگون براى علاقمندان تاریخ کشور، به تصویر کشید.

به گفته موسوی، براى ایجاد موزه بزرگ شهر قشم با اختصاص سه طبقه، زمینى به وسعت دو هزار و 400 متر مربع در سایت فرهنگى منطقه آزاد قشم در نزدیکى مراکزى همانند فرهنگسراها، کانون پرورش فکرى کودکان و مرکز بین المللى رشد قشم در نظر گرفته شده است.