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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۰۸

مشکل جدید آی فن؛ ساعت "آی- فن" در لحظه سال نو زنگ نزد!

مشکل جدید آی فن؛ ساعت "آی- فن" در لحظه سال نو زنگ نزد!

زنگ ساعت "آی- فن" به دلیل یک حفره امنیتی از ساعت 00:00 روز اول ژانویه 2011 تاکنون کار نکرده است و به نظر می رسد که این مشکل تا سوم ژانویه نیز ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماه اکتبر زمانی که در اروپا ساعتها یک ساعت به عقب برگردانده شد کاربران "آی- فن" به دلیل وجود یک نقص در نرم افزار ساعت زنگدار یکساعت دیرتر بیدار شدند.

اکنون این نرم افزار از لحظه ورود به سال 2011 مشکل جدیدی را برای کاربران "آی- فن" و این بار در سراسر دنیا ایجاد کرده است.

در حقیقت کاربران تلفن همراه اپل، در سراسر دنیا به سبب یک حفره امنیتی در سیستم عامل دستگاههای اپل شامل "آی- فن"، "آی- پد" و "آی- پاد" از لحظه آغاز سال 2011 تاکنون نتوانسته اند با زنگ ساعت آی- فن بیدار شوند.

براساس گزارش Cnet، به گفته کارشناسان "مک وورد"، این مشکل تا روز دوشنبه 3 ژانویه ادامه خواهد یافت.

کارشناسان توضیح دادند که این مشکل تنها برای کاربرانی ایجاد شده است که بین ساعت 23:59 روز 31 دسامبر 2010 تا ساعت 00:00 اول ژانویه 2011 دستگاه خود را روشن نگه داشته بودند.

کد مطلب 1223628

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