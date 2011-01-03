مشکل جدید آی فن؛ ساعت "آی- فن" در لحظه سال نو زنگ نزد!

به گزارش خبرگزاری مهر، ماه اکتبر زمانی که در اروپا ساعتها یک ساعت به عقب برگردانده شد کاربران "آی- فن" به دلیل وجود یک نقص در نرم افزار ساعت زنگدار یکساعت دیرتر بیدار شدند.

اکنون این نرم افزار از لحظه ورود به سال 2011 مشکل جدیدی را برای کاربران "آی- فن" و این بار در سراسر دنیا ایجاد کرده است.

در حقیقت کاربران تلفن همراه اپل، در سراسر دنیا به سبب یک حفره امنیتی در سیستم عامل دستگاههای اپل شامل "آی- فن"، "آی- پد" و "آی- پاد" از لحظه آغاز سال 2011 تاکنون نتوانسته اند با زنگ ساعت آی- فن بیدار شوند.

براساس گزارش Cnet، به گفته کارشناسان "مک وورد"، این مشکل تا روز دوشنبه 3 ژانویه ادامه خواهد یافت.

کارشناسان توضیح دادند که این مشکل تنها برای کاربرانی ایجاد شده است که بین ساعت 23:59 روز 31 دسامبر 2010 تا ساعت 00:00 اول ژانویه 2011 دستگاه خود را روشن نگه داشته بودند.